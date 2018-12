Dos médicos sanjuaninos ayudaron a la detección temprana del cáncer de hígado

Los médicos sanjuaninos Jorge Silva y Carlos Rosales, del Hospital Rawson, presentaron junto a profesionales de todo el país un trabajo de investigación que fue publicado en la prestigiosa revista médica internacional “Digestive Diseases and Sciences”.

El artículo llamado “Surveillance for Hepatocellular Carcinoma: Does the Place Where Ultrasound Is Performed Impact Its Effectiveness” busca demostrar la mayor efectividad de la aplicación del ultrasonido o ecografía.