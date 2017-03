Educación privada: la próxima semana comenzarán a analizar el aumento en las cuotas

El Ciclo Lectivo ya inició este miércoles en toda la provincia y los chicos ya comenzaron lo que será el aprendizaje a lo largo del año. Pese a esto, los colegios privados aún no definen de cuánto será el aumento en las cuotas.

En diálogo con DiarioHuarpe.com, la titular de Educación Privada del Ministerio de Educación, Nancy Mestre, adelantó que recién la próxima semana iniciarán el diálogo.

“Todavía no se ha tocado el tema de aumento de aranceles porque el Gobierno aún no cierra paritarias con los gremios”, aclaró. No obstante esto, el próximo miércoles 15 de marzo habrá una reunión entre Educación y los representantes legales de las escuelas privadas para comenzar a analizar el porcentaje de aumento.

“Lo que hay que saber que el incremento no está sólo en el sueldo de los docentes sino también en el gas y la electricidad, la parte administrativa, maestranza y los seguros de los alumnos, que también repercuten en las cuotas”, dijo la funcionaria.

En tanto, Mestre aclaró que hasta que no se resuelva el porcentaje de aumento, ningún colegio está autorizado a subir sus aranceles. “Tienen que seguir con la misma cuota hasta que se disponga algún cambio”, sostuvo.

Cabe recordar que el año pasado el aumento fue de aproximadamente el 30%. Mientras que este año aún no ha trascendido la propuesta que se hará, desde Educación Privada resaltaron que la negociación se hará “buscando que estén todas las partes conformes y pensando en el alumno, que es la prioridad”.