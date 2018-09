¡A hacer ejercicio! Inauguraron una plaza saludable en el Parque

El jueves por la noche inauguraron en el Parque de Mayo un espacio que ayudará a todos los sanjuaninos a tener una mejor calidad de vida: una plaza saludable.

Aunque, la buena noticia es que es la primera de las otras cuatro que se harán en el espacio verde en las arterias circundantes: 25 de Mayo, Las Heras y España. Siempre procurando respetar el arbolado existente.

Cada uno de estos espacios cuenta con seis equipos para realizar ejercicios de hombros, brazos, piernas, entre otros. Además, algunos de ellos pueden ser utilizados por usuarios con movilidad restringida.

La obra, impulsada por la Secretaría de Deportes, tiene relación directa con la lucha contra el sedentarismo y la promoción de hábitos de vida saludables, que se han convertido en uno de los ejes de las políticas públicas de las grandes ciudades y, la provincia, no es la excepción.

El gobernador Sergio Uñac estuvo presente en la inauguración y, en sus palabras, recordó el año 2015 cuando visitaba a las familias de la Capital y les decía que el deporte era ese elemento que debía unir a un ciudadano con la vida sana.

“Ante tanto estrés, tanta presión, ante tantas oportunidades que no llevan por el camino correcto, fundamentalmente a los chicos, desde el Gobierno de la Provincia decidimos que se debía llevar adelante un desarrollo deportivo con una planificación que permitiera hacer cosas como la obra que se dejaba habilitada en la ocasión”, expresó Uñac.

También, destacó que se acompaña al deportista y se apoya a los dirigentes, porque “sin ellos no hay deporte y hasta no hace mucho en la provincia no habían inversiones en infraestructura deportiva”.