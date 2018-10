Este miércoles el Destacamento de Infantería de Montaña 22 “Teniente Juan Manuel Cabot”” festejó sus 78 años aniversario con la presencia del Jefe del Ejército Argentino.

El general de División Claudio Ernesto Pasqualini presenció el acto en la Plaza de Armas del Cuartel de Marquesado junto con el gobernador Sergio Uñac.

“Me he hecho un tiempo para venir a esta provincia que siempre me recibe muy bien. Soy sanjuanino por adopción. Es un gran gusto venir a acompañar al regimiento, acompañar a la comunidad sanjuanina en esta celebración. Cuando vengo me siento parte, me siento entre amigos, es una linda oportunidad”, dijo Pasqualini antes de la conmemoración del aniversario.

El Jefe del Ejército anunció que trabajan para cambiarle el nombre al destacamento ya que “estamos analizando con bastante probabilidad de concreción de devolverle su nombre tradicional y así pueden volver a decirle RIM 22, el cambio se debe a que es un regimiento, así que vamos a sincerar lo que verdaderamente es, esta unidad”.

“Próximamente se va a hacer una incorporación de soldados voluntarios y continuamos con las mismas actividades habituales de instrucción operacional de apoyo para cuando la comunidad sanjuanina lo necesite. Se mantiene la infraestructura que ya, de por sí, obliga a un esfuerzo bastante importante de mantenimiento”, concluyó Pasqualini.