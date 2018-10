El helicóptero de la provincia recorrerá la zona de incendios en Valle Fértil

El helicóptero de la provincia recorrerá este jueves la zona incendiada en la zona de Las Tumanas en Valle Fértil para determinar las acciones a seguir después de varios días de fuego en las sierras vallistas.

El director de Protección Civil de la provincia, Alfredo Nardi explicó que recorrerán desde el aire la zona ya que no se puede acceder de a pie. El funcionario explicó que las llamas se iniciaron hace días, pero no se enviaron cuadrillas a apagar las llamas porque se trata de una zona inaccesible y no quieren poner en riesgo a los bomberos.

Nardi explicó que en las últimas horas han observado imágenes satelitales en las que se ven al menos 12 focos de incendio en la misma zona. “Si bien se ven muchos focos, se trata de lugares muy cercanos, el satélite nos muestra como si fueran fuegos separados, pero se trata de un mismo siniestro”, explicó que el funcionario.

Igualmente, el director aclaró que al menos por ahora las llamas sólo han afectado una zona inculta y sin habitantes cerca. Hace años que este lugar se utilizaba para el pastoreo de los animales, pero desde hace tiempo que ya nadie va a esa zona.

Mientras los especialistas analizan la situación en Las Tumanas, otro siniestro ha indicando en Astica, en este caso si correrían peligro algunas zonas pobladas, por eso es de esperar que se busque apagar estas llamas para evitar que dañe los bienes y les personas de la zona.

Algunas imágenes del gran incendio

Fuente de fotos: Juan Orlando Figueroa