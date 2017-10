El lugar donde la joven practicó electrofitness no tiene habilitaciones

La preocupación se desató a partir de que se dio a conocer el caso de Victoria Gómez, una joven de 22 años quien asistió a una clases de electrofitness y luego de la ejercitación comenzó con fuertes dolores musculares hasta que quedó inmovilizada. Por esta situación, Victoria está en Terapia Intensiva y su estado de salud es muy comprometida.

Ahora la polémica gira en torno a las habilitaciones de este lugar y de muchos otros donde se realizan practicas deportivas o estéticas.

Al respecto de esta temática, DIARIO HUARPE dialogó con Jorge Quiroga, director de Regulación y Control de Gestión del Ministerio de Salud, quien comentó: “Este lugar no tiene la habilitación. No está registrado ni como gimnasio, ni como centro de estética. Además, personal de Saneamiento me confirmó que este jueves fueron los inspectores muy temprano y el lugar estaba cerrado. Además, hay un teléfono al cual llamaron y no responde nadie”.