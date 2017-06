El lunes se instalará el primer perchero solidario de San Juan y todos pueden realizar su aporte

El primer perchero solidario de la provincia será instalado el lunes en el Hospital Marcial Quiroga bajo el lema: “Dejá lo que no uses, sacá lo que necesites”. Esta gran idea solidaria la llevó a cabo la ONG “Si Acompaño” y, si llega a funcionar, añadirán más en distintos puntos de la provincia.

Sí Acompaño, es una organización de voluntarios que dedican parte de su tiempo a acompañar y asistir de manera integral a personas en situación de calle y dentro de hogares de ancianos, paliando la soledad en el final de la vida.

Claudia Chirino, coordinadora de la ONG, charló con Diario Huarpe y comentó la dificultad que les trajo el poder colocarlo “el problema es que la municipalidad pone muchas trabas, hay una cuestión burocrática que entorpece el poder colocar el perchero” ”Hay un montón de cosas que ya las hemos conversado con el Municipio y cuando empezamos así ya se nos va el invierno”, expresó.

Además comentó que “en realidad yo quería ponerlo en mayo pero recién ahora hemos conseguido el sí del Hospital Marcial Quiroga. Es complicado, no es fácil, parece algo simple que no debería ocasionar ningún problema pero al contrario”. También agregó que se podían poner bolsitas con tortitas, galletas o lo que se considere necesario para aquellos que están esperando desde temprano un turno y no cuentan con dinero para comprar algo que los alimente durante las horas de espera.

A partir del lunes podés acercarte por el Marcial Quiroga y dejar la ropa que no utilices, principalmente para combatir las heladas jornadas que estamos teniendo. Con sólo eso vas a ayudar a aquellos que necesitan un abrigo en estos fríos días de invierno.