Por el 10 Year Challenge, miles de personas compartieron en las redes una foto personal del 2009 y una del presente año para comparar el paso del tiempo en sus vidas, sin embargo otras se animaron a compartir su lucha contra una enfermedad. Como el caso de Daniel Alaniz de 56 años, un fotógrafo sanjuanino que sufrió un ACV. Tras subir la imagen de su internación en Facebook e Instagram, el hombre contó su historia a DIARIO HUARPE.

El 31 de enero de 2009, Daniel salió de su casa luego de tomar mates con su esposa Elsa Beatriz Ferreira. Fue a imprimir fotos. Pero al salir del comercio, todo cambió por un Accidente Cerebrovascular (ACV). “Hasta ese momento me acuerdo. El resto de lo que pasó me lo contaron”, dijo el hombre en entrevista con este medio.

“La Policía me encontró en inmediaciones de Aberastain y Laprida. Creyeron que estaba borracho y me llevaron detenido a la Comisaría Primera”, dijo Daniel. Agregó que “alguien de la Policía, no sé quién, me vio en el calabozo y comentó que no estaba borracho”. Tras las palabras de ese “ángel” (así lo definió el entrevistado), los efectivos policiales lo llevaron al Hospital Rawson.

En el centro de salud, un médico clínico recibió al fotógrafo. “Sólo me puso un suero, pero mi mujer no se quedó conforme y pidió una segunda opinión”, dijo Daniel.

Entonces, un neurólogo lo atendió, lo revisó y pidió con urgencia una tomografía computada. Entonces le detectaron el coágulo de sangre en el cerebro, sufrió un ACV.

Daniel Alaniz fue internado por un mes en terapia intensiva y luego pasó a un mes de rehabilitación. El hombre recordó la precisión con que el doctor Nelsón Campero lo operó para drenar el coágulo de sangre. También, de su amigo Oscar Gutiérrez, quien estuvo todo el tiempo con la familia durante su recuperación.

A pesar del mal momento que pasó, Daniel no guardó rencor ni con la policía ni con el médico que lo atendió por primera vez. “No le echo la culpa a nadie, no lo pudieron detectar. El ACV tiene signos cambiantes”, dijo.

Pero a seis años de recuperarse del ACV, que le dio por un pico de estrés y le dejó como secuela las convulsiones, Daniel perdió a su esposa Elsa por un cáncer de hígado. Fue en diciembre de 2014.

“Fue dramático, tuve que hacer de madre y de padre a la vez”. Daniel tuvo cuatro hijos: uno de 27 años, una joven de 23 años, otra de 14 años y un nene de 9 años, quien nació durante el hombre estuvo en coma.

A pesar de los momentos complicados, Daniel Alaniz llegó a hacer terapia a través de su gran pasión.

Ese dolor y esa terapia que se resumieron en una foto en redes sociales.