El viernes estará muy caluroso. Se espera una máxima que no pasará los 35º C, pero no estará nublado y tampoco habrá probabilidad de lluvias como en los días anteriores.

La máxima será de 32, mientras que la mínima de 22ºC en el Gran San Juan.

El día estará despejado tanto en la mañana como en la tarde, según el SMN.