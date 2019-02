Emiliana, la bombero que ayudó a salvar vidas hasta días antes de dar a luz

“Siempre supe que lo mío era ayudar a las personas. Hace tres años que empecé como bombero voluntaria en el cuartel de Capital y no me alejé más de esto”, dijo Emiliana Pavia, una mujer que con sus palabras demuestra el amor que siente por su profesión. Tal es así que asistió a su trabajo hasta la semana en la que dio a luz. Cuando su pequeño tenía tan solo un mes, volvió al cuartel con el bebé.

“Estoy desde el 2016 trabajando como bombero, cuando se inició el proyecto del cuerpo activo de Capital”, dijo Emiliana. “Todo surgió porque soy ama de casa, en ese momento tenía dos chicos por eso nunca pude hacer terminar carrera, una vez se me dio la oportunidad, comencé y ya van a ser tres años”, agregó la mujer.

En sus ojos se pueden notar las ganas de ayudar y salvar vidas ya que. Cuando habla de su labor, se llena de brillo. Es tanta la pasión que siente que cuando quedó embarazada de su tercer hijo, que actualmente tiene 1 año y medio, asistió al cuartel hasta tan solo días antes de dar a luz.

“Me quedé embarazada cuando ya formaba parte del cuartel y no dejé ni un segundo, estuve trabajando hasta la última semana de gestación”, dijo. En esos días ya no salía a cubrir hechos ni a apagar incendios pero desde la base contribuía con sus compañeros. “Ya no salía a los hechos, me quedaba en base el mayor tiempo posible y también ayudaba en las capacitaciones que se les dan a los chicos que ingresan, hoy en día soy una de las encargadas de ellas. Cuando mi bebé tenía un mes volví al cuartel a hacer guardias”, agregó.

En su vida hubo una persona que la inspiró a trabajar como bombero, un profesor que tuvo cuando cursó una carrera terciaria que no pudo terminar debido a diversas complicaciones que se le presentaron. “Tuve un profesor que es bombero de la Policía. Fue quien nos enseñó todo sobre seguridad, me dieron ganas de investigar porque no sabía de qué se trataba y después de muchos años pude hacerlo”, Contó Emiliana.

“Fue algo que siempre quise hasta que me animé y lo logré. Esto es voluntario por eso por ahí es difícil pero nunca se me cruzó por la cabeza la idea de dejar, me organizo con mis chicos de 8, 4 y de 1 año”, agregó.

Es tan grande el sentimiento que tiene por su vocación que en el 2018 se casó y decidió llegar y retirarse de la Iglesia en el camión de Bomberos junto a sus compañeros.

En el cuartel vivió algunos malos momentos pero la bombero sabe que dejan todo en cada hecho al que asisten y trata de aprender de los errores que puedan llegar a tener.