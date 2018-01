En San Juan la Mole Moli dijo que Tinelli no le da “bola”

Fabio “La Mole” Moli está de visita en San Juan y durante su paso por la provincia habló del conflicto judicial que mantiene con Marcelo Tinelli aseguró que el conductor de ShowMatch no le da “bola”.

Moli vino a la provincia a acompañar a su hijo y a su nieto que están participando la carrera ciclistica Internacional Infanto Juvenil que se lanzó en Pocito. En contacto con diariodelrey el ex boxeador contó que estaba feliz de poder visitar “la capital del ciclismo”.

El cordobés contó que ama el ciclismo y que durante su juventud fue ciclista, aunque no logró grandes éxitos. Por eso acompaña a su hijo y su nieto para que disfruten del deporte.

Ante la pregunta de si tiene proyectos en la Tv para este año, el ex bailarín del programa de Tinelli dijo que no cree que se concrete ningún proyecto y reconoció que tiene “mucho kilombo” en Buenos Aires. Es que el ex boxeador mantiene un litigio con Tinelli después de que el conductor lo sacara de ShowMatch argumentando que no estaba de acuerdo con el maltrato que sufren los perros galgos durante las carreras.

Moli aseguró que, si todo sigue como hasta ahora, el tema llegará a juicio y será Tinelli el que “me va a tener que probar que yo maltrate a los animales”, aseguró La Mole. Luego agregó que ha intentado hablar con el conductor pero dijo es él no le ha dado “bola”.