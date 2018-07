Encontró $50 mil en una playa de estacionamiento y la devolvió a su dueño

“Lo que no es mío, no es mío” expresó Antonio Paredes, que el lunes en la siesta cuando salía a juntar los carros y a limpiar la playa de estacionamiento del Easy se encontró con alrededor de $50mil.

De esta forma, demostró que todavía hay personas con gestos honestos y que practican diariamente la empatía.

Antonio trabaja hace ocho años en el Servicio de Limpieza que la empresa Beta brinda para el comercio Easy y le contó a DIARIO HUARPE lo que vivió hace unos días: “Vi una carpeta en un carrito y pensé que la habían tirado. La llevé para arrojarla a la basura y se me dio por revisarla. Y resulta que tenía dinero”.

“Vi que era bastante, no la conté y busqué a la gente del Easy de prevención, gerente y subgerente. Les dije que era de un cliente que se había olvidado la carpeta en la playa. Ellos la contaron y eran $40 mil más cheques. En total alrededor era de $50mil”, expresó Antonio.

Sobre cómo fue el momento en el que el dinero volvió a manos de su dueño, Paredes comentó: “No vi al dueño de la carpeta. Desde Easy lo llamaron pero me contaron que vino muy asustado, que buscó la plata y se fue. Sé que la retiró y eso me dio una tranquilidad enorme porque era algo necesario para él”.

Para Antonio no fue difícil decidir qué hacer cuando vio la plata olvidada y más teniendo en cuenta los tiempos de crisis y que el domingo se había roto su auto: “No la pensé mucho porque lo que no es mío, no es mío. Es algo que le digo a mi hija todos los días”.