Enterate porqué es mejor que tu bebé tome leche materna

Hoy inició la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Esta actividad es clave para el desarrollo de los niños y además trae múltiples beneficios para la mamá.

Gabriela Giugni, presidente del Comité Provincial de la Lactancia Materna charló con Diario Huarpe y contó todo lo que hay que saber sobre este tema.

Comenzó haciendo referencia a los beneficios que brinda para las mamás. Entre ellos, está la menor probabilidad de sufrir hemorragias porque “al contraerse la mama, se contrae el útero, entonces no hay tantas pérdidas”, explicó. Además, contó que previene la anemia y facilita la recuperación post parto. Según Giugni, fue comprobado científicamente que hay una tendencia menor a sufrir algunas enfermedades como cáncer de ovarios y de mama. Además, eleva la autoestima de la mujer ya que le está brindando una mejor calidad de vida a su hijo.

Los bebés que reciben la leche de sus mamás reciben múltiples beneficios. Se ha comprobado que los chicos que fueron amamantados de pequeños tienen una menor tendencia a sufrir adicciones. Además, Giugni contó que “previene la obesidad, la diabetes y la hipertensión”. La presidente del Comité de la Lactancia dio a conocer su opinión. Dijo que estaba segura de que este acto “predispone al niño a un mejor aprendizaje”.

Los beneficios no sólo son para las madres y sus hijos sino también para la sociedad. “Es beneficiada porque la leche materna es un producto ecológico, gratis, práctico e higiénico”, dijo la especialista.

Es muy importante que el bebé tome esta leche hasta los dos años de edad. Esto ocurre porque “es el momento en el que ya camina, tiene control de esfínteres y se expresa a través del lenguaje”, expresó Giugni. Luego de los dos años, los bebés, dejan de ser lactantes para ser niños.

Las mamás tienen que tener en cuenta su alimentación para la producción de la leche. Es un tema fundamental. Debe ser la misma que tuvo durante el embarazo. “Necesita ingerir al menos 2000 calorías diarias”. Además, debe ser variada y saludable. Es importante que tome bastante agua, al menos 2 litros al día. Esto debe ocurrir para que haya una buena producción de leche materna. “La leche materna tiene el 88% de agua”.

Gabriela Giugni hizo referencia a aquellas mamás que tienen problemas o enfermedades y no pueden dar de mamar. Comentó que en la provincia hay una gran falencia ya que “no hay bancos de leche en San Juan”. Agregó que “así como hay bancos de sangre, tenemos que tratar de que se generen bancos de leche materna”. Esto es necesario y sería una gran ayuda para las mamás que no pueden dar la teta a sus bebés. “Hay muchas mujeres que tienen una buena producción de leche por lo que podrían donar y con las condiciones necesarias de pasteurización, esa leche queda estéril de bichos y se le puede dar a otros bebés”, explicó la especialista.

También hay mamás que, a pesar de no tener problemas de salud que le impidan dar de mamar, prefieren no hacerlo. Giugni dio a conocer su opinión y dijo que “hay que ayudarlas con el conocimiento, el acompañamiento y la contención”. Además comentó que la primera razón por la que no dan de mamar es el desconocimiento. “A veces las mujeres están atravesando crisis y eso impacta mucho en la lactancia” expresó Giugni. “Creo que lo mejor es eso la educación y la contención a esas mujeres”, finalizó.