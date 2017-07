Entregaron los premios del sorteo de cupones no premiados

En la mañana del viernes se realizó la entrega de premios del sorteo denominado “Cupones no premiados”. Los mismos son los correspondientes al mes de julio.

El 1º premio fue un colchón King 2×2. El 2º fue un Smart TV de 32”. En cuanto al 3º y último premio, fue un horno microondas de 28 litros.

Paula Quiroz, Gerente de lotería y quiniela explicó porque no pudo realizarse la Cruzada Solidaria y dijo que “esta vez no se pudo hacer la entrega de la Cruzada Solidaria porque con el receso no pudimos comunicarnos con la escuela ganadora de Iglesia”. Además, adelantó que “se va a entregar con los premios del sorteo de julio”. El mismo se hará mañana a las 17:30 en la sala de sorteos. Los premios serán un auto 0km, un smart TV de 55” y una heladera de 328 litros.