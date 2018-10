Entregaron los premios de los sorteos Cupones No Premiados y Cruzada Solidaria

El presidente de la Caja de Acción Social (CAS), Guillermo Ruiz Álvarez, conjuntamente con el gerente general de Telekino, Ramón Crespo, y la titular de Préstamos, Claudia López, entregaron hoy los premios correspondiente al Sorteo Especial denominado Cupones no Premiados y Cruzada Solidaria de Agosto de 2018.

En esta oportunidad la CAS entregó el 1º premio, consistente en un lavavajillas de 12 cubiertos, a Victoria Amable Alessi. El segundo correspondió a Nidia Olga Jorquera, con un equipo de música, mientras que el 3º premio fue una PC All In One para Horacio Antonio Soria.