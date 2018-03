Enzo Lampasona: “Estoy muy tranquilo”

Enzo Lampasona, el joven ex coordinador de viajes estudiantiles que está siendo enjuiciado por presunta violación en Bariloche, concedió una entrevista radial en la que aseguró que es inocente y contó que está “tranquilo” a la espera de que la Justicia resuelva su situación.

El joven visitó los estudios de Radio Sarmiento en donde concedió una extensa entrevista en la que respondió a todas las preguntas. Una de las primeras cosas que aclaró es que está esperando “muy tranquilo” que la Justicia resuelva su situación en la sentencia que se conocería en los próximos días.

El joven contó que aún a pesar de estar en medio de un juicio en el que podría quedar preso por 10 años (esas es la condena que pidió el fiscal) lleva una vida normal. Es que explicó que está de novio hace un año y medio, estudia para ser Profesor de Educación Física, juega al Futsal y “cuando le surge” hace algún trabajo temporal atendiendo en boliches o repartiendo viandas de comida. En medio de todas estas actividades, se ve obligado a viajar a Bariloche para presenciar el juicio.

Ante la pregunta de si abusó o no de esta joven que, en ese momento era alumna del Central Universitario, Lampasona dijo que él es inocente. Agregó que no iba a opinar sobre la chica que lo denunció, pero se limitó a repetir que él no hizo nada malo.

Es más para dar ejemplo de cómo es aseguró que es muy tranquilo “no tuve ni amonestaciones en la secundaria”, aseguró el joven como una forma de ilustrar su postura y agregó que nunca agrediría a nadie, menos a una mujer.

Sobre el juicio que lo tiene como protagonista, el muchacho aseguró que confía en la Justicia, aunque criticó el accionar de Fiscalia. Es que él aseguró que el pedido de condena de 10 años se filtró a los medios aún a pesar de que la audiencia debía ser privada. “Salimos de la audiencia a las 15,30, pero a las 13,30 ya estaba publicado en todos los medios, mi abuela se podría haber muerto al ver esto”, aseguró el muchacho, quien agregó que su abogado presentará un pedido para determinar cómo trascendió el dato.

Lampasona también habló de sus días en la cárcel. “Hubo momentos en los que pensé que me moría”, aseguró el muchacho al borde de las lágrimas. El joven contó que el peor momento fue cuando lo pasaron de la comisaría al Penal.

Es que al llegar los mismo penitenciarios le dieron el “recibimiento”. El joven contó que a las personas sospechadas de abuso “los tratan muy mal” y agregó que a él le dieron una fuerte golpiza. Allí ante la pregunta de si fue abusado por alguien él respondió que no lo atacaron sexualmente. “Eso no me lo hicieron a mi y no creo que se lo hagan a nadie”, aseguró.

Antes de terminar aseguró que no tiene nada que decirle a la chica que lo denunció y tampoco a la familia de esta joven. Igualmente, aclaró que no tiene que pedirle perdón a nadie “a la única a quien le tengo que pedir perdón es a mi mamá por todo lo que sufrió”, aseguró el joven.