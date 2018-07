“Éste soy yo”, el video inclusivo que conmueve a todos

Un grupo de chicos con y sin discapacidad se reunió. Se vistió con hermosa y coloridas prendas y se animó a bailar. Si bailar sin importar las diferencias, ni las habilidades de los participantes. Sólo bailar y dejar un mensaje de inclusión e igualdad.

Se trata del video musical “Éste soy yo”, que fue realizado en el mes de mayo en la plaza del Bicentenario. Después de la postproducción el material ya fue subido a Youtube en donde obtuvo cerca de 1.600 reproducciones.

Ficha técnica

Canción: This Is Me, de la película The Greatest Showman, ganadora del Globo de Oro a la mejor canción de película.

Idea y producción: María Belén Nadal

Dirección de Cámaras y Edición: Sebastián De La Colina

Coreografía: Matías Montivero

Lugar de Filmación: Teatro del Bicentenario, exteriores y sala secundaria

Canción: This Is Me

Artista: Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble