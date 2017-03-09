Para pagar menos
9 de Marzo de 2017

Estos son los puntos para comprar y recargar la Tarjeta SUBE

8:40 pm

Para evitar largas filas, el Gobierno publicó el listado de los negocios habilitados para hacer la recarga de crédito en la SUBE.

Tras la problemática que se generó esta semana a partir del aumento que sufrió el boleto papel, que pasó de $10 a $13, cientos de sanjuaninos salieron a comprar la Tarjeta SUBE y colmaron los lugares de recarga de la misma.

Motivo de ello, el Gobierno publicó los lugares donde se puede hacer la carga de dinero para utilizar el sistema de pago a través del plástico. Los mismos en cada departamento son:

Capital:

DIRECCIÓN         DEPARTAMENTO            COMERCIO

MENDOZA ESQUINA PARANÁ MENDOZA 16 ESTE BARRIO CABOT          CAPITAL              KIOSCO

OBRERO SANJUANINO 743 SUR               CAPITAL              KIOSCO

TUCUMÁN 13  NORTE   CAPITAL              KIOSCO

GRAL ACHA 419 SUR      CAPITAL              MAXIKIOSCO

GRAL. ACHA 1676 SUR  CAPITAL              MAXIKIOSCO

  1. RAWSON Y BENAVIDEZ CAPITAL KIOSCO

MITRE 339 ESTE FRENTE A TRIBUNALES                CAPITAL              KIOSCO

LIBERTADOR 685 OESTE                CAPITAL              MAXIKIOSCO

  1. CÓRDOBA 396 OESTE CAPITAL MAXIKIOSCO
  2. LIBERTADOR Y URQUIZA CAPITAL DIARIOS Y REVISTAS/ KIOSCO CANILLITA
  3. LIBERTADOR 1549 OESTE ENTRE BORJAS TORANZO Y AMEGUINO CAPITAL KIOSCO PINGÜINO

FRAY MAMERTO ESQUIÚ 123    CAPITAL              KIOSCO BAUTI

  1. RIVADAVIA 438 ESTE CAPITAL KIOSCO

RIVADAVIA Y CASEROS CAPITAL              MAXIKIOSCO YOHANA

RIVADAVIA 104 OESTE  CAPITAL              LOCUTORIO PHONO SHOP

MENDOZA 110 SUR (MENDOZA Y LAPRIDA)       CAPITAL              MAXIKIOSCO

SARMIENTO Y CENTRAL (SARMIENTO 270 SUR)               CAPITAL              CENTRO DE COPIADO

ESPAÑA 106 SUR FRENTE CENTRO CÍVICO           CAPITAL              SAN JUAN SERVICIO

SARMIENTO SUR 461     CAPITAL              SJS UPCN

AVENIDA CÓRDOBA 175 ESTE    CAPITAL              KIOSCO

  1. RIOJA 165 SUR CAPITAL LOCAL DE ROPA TACU

IGNACIO DE LA ROZA 223 ESTE                 CAPITAL              DATA 2000 CASA CENTRAL

LAS HERAS 169 SUR ESQUINA RIVADAVIA           CAPITAL              KIOSCO FRENTE CENTRO CIVICO

SCALABRINI ORTIZ 1285               CAPITAL              SUCURSAL HIPER LIBERTAD

RIVADAVIA 249 ESTE FRENTE GALERIA FACTORY             CAPITAL              LOCUTORIO ITALIA

LIBERTADOR 110 OESTE ANTES DE ENTRE RIOS AL LADO DE KODAK        CAPITAL              KIOSCO

SANTA FE 888 OESTE FRENTE HOSPITAL DE NIÑOS          CAPITAL              KIOSCO

ESTADOS UNIDOS 462 SUR ETO AL LADO DE OFICINA SUBE  LOCAL 33   CAPITAL              LOCUTORIO

LIBERTADOR 855 OESTE                CAPITAL              ESTACION DE SCIO SANCHEZ HUERTA

AGUSTIN GOMEZ 90 ESTE           CAPITAL – TRINIDAD      ESTACION DE SCIO SANCHEZ HUERTA

SANTA FE 856 ESTE         CAPITAL              ASOC. DE TRABJ. DE LA SANIDAD SJ

  1. LIBERTADOR GARL. SAN MARTIN OESTE CAPITAL SUPER KIOSCO FARINELA
  2. LIBERTADOR 1826 OESTE LOCAL 64 CAPITAL SJS PATIO ALVEAR
  3. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN 249 ESTE CAPITAL SJ SS VALLEJO
  4. IGNACIO DE LA ROZA 161 OESTE CAPITAL SJS MAXIKIOSCO 2KB – ZAS
  5. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN 291 OESTE CAPITAL SJS MAXIKIOSCO SURICATA

MENDOZA 56 NORTE     CAPITAL              SJS LIBERTADOR

LIBERTADOR 2316 OESTE             CAPITAL              SJS ALVAREZ RAÚL

ENTRE RIOS 119 SUR      CAPITAL              SJ SS CENTRO 1

AVENIDA RIOJA SUR 55                CAPITAL              LA LUPA QUINIELA

MENDOZA ENTRE FALUCHO Y LAUTARO              CONCEPCIÓN    24 HORAS

MENDOZA 85 SUR (AV. LIBERTADOR Y LAPRIDA)             CAPITAL              VELASCO

GRAL. MARIANO ACHA SUR (SANTA FE Y AV. CÓRDOBA ESTE) CAPITAL              LA BOTICA DEL LECTOR

LIBERTADOR 231 ESTE   CAPITAL              MAXIKIOSCO

SANTA FE 976 ESTE         CAPITAL              MAXIKIOSCO

URQUIZA 1128  CAPITAL              PLANETA BIKES

  1. LIBERTADOR 11 OESTE CAPITAL QUINIELA MANIJO
  2. LIBERTADOR 49 OSTE CAPITAL KIOSCO ÑAM

LAS HERAS 240 NORTE  CAPITAL              ACYM

GRAL. PAZ  911 ESTE      CAPITAL              ANTEOJOS Y ALGO MAS

GARL ACHA 1104 SUR    CAPITAL              MYF

  1. LIBERTADOR GARL SAN MARTIN 118 OESTE CAPITAL MAXIKIOSCO

GRAL ACHA ENTRE LIBERTADOR Y SAN LUIS       CAPITAL              ACCESORIO PARA CELULAR

ESTADOS UNIDOS  492 SUR L.33 – TERMINAL DE OMNIBUS         CAPITAL              LOCUTORIO

Rivadavia:

AVENIDA CÓRDOBA 1788 OESTE              RIVADAVIA        KIOSCO

ETO Y FRENTE AL FRENTE AL HOSPITAL MARCIAL QUIROGA       RIVADAVIA        KIOSCO

BENAVIDEZ 4232 OESTE               RIVADAVIA        KIOSCO

IGNACIO DE LA ROZA S/N (INT SUP ATOMO)    RIVADAVIA        LOCUTORIO

SANTA MARÍA DE ORO 444 NORTE         RIVADAVIA        FERRETERÍA INTEGRAL

IGNACIO DE LA ROZA 806 OESTE              RIVADAVIA        SJS WALMART

RECONQUISTA 955 OESTE           RIVADAVIA        MAXIKIOSCO

  1. BENAVIDEZ 8590 OESTE (FTE A LA ESC DE POLICIA) RIVADAVIA – LA BEBIDA KIOSCO

BARRIONUEVO 2200      RIVADAVIA        LIBRERÍA SANTA RITA

LIBERTADOR 5518 OESTE             RIVADAVIA        MAXIKIOSCO FRENTE MARCIAL QUIROGA

HIPÓLITO YRIGOYEN 803 SUR ESQUINA COLORADA       RIVADAVIA        ESTACION DE SERVICIO SANCHEZ HUERTA

MADARIAGA 15 SUR     RIVADAVIA        SJS SANCHEZ DANIELA PAOLA

SARGENTO CABRAL OESTE 2015               RIVADAVIA        MYD

INDEPENDENCIA OESTE 2091     RIVADAVIA        QUINIELA NACHO

SARGENTO CABRAL OESTE 1941               RIVADAVIA        MAXIKIOSCO SVO

BARRIO 22 DE ABRIL MZA C – CASA 3      RIVADAVIA        ALMACEN BOQUITA

MADARIAGA 42 SUR     RIVADAVIA        QUINIELA MORALES

MADARIAGA 15 SUR     RIVADAVIA        QUINIELA COCO

IGNACIO DE LA ROZA 663 OESTE              RIVADAVIA        POLIRUBRO

IGNACIO DE LA ROZA 4607 OESTE           RIVADAVIA        LOCUTORIO LA BEBIDA

COMANDANTE CABOT 2775 OESTE B° JARDIN POLICIAL               RIVADAVIA        LIBRERÍA SAN ANTONIO

Rawson:

  1. SARMIENTO 347 OESTE SAN DAMIÁN RAWSON KIOSCO
  2. J. BUSTOS Y RAWSON PANADERIA LA ESTRELLA RAWSON NEGOCIO

AVENIDA ESPAÑA 635 SUR         RAWSON            AGENCIA QUINIELA EL DADO

CANO 282 ESTE BARRIO EDILCO               RAWSON            KIOSCO

11 DE SEPTIEMBRE 1032 OESTE ENTRE VICENTINA Y LEMOS       RAWSON            POLIRUBRO

CALLE JACHAL 342 (CONECTOR SUR) NORTE  VILLA LA ROZA      RAWSON            QUINIELA

MANUEL MUÑOZ 2272 ESTE BARRIO ESCOBAR RAWSON            POLIRUBRO

VIDART 245 SUR              RAWSON            RAPIPAGO

SARMIENTO 347 OESTE                RAWSON            KIOSCO

CANO 1198 OESTE           RAWSON            POLIRUBRO

MENDOZA 2076 SUR      RAWSON – V° KRAUSE  CASI 24

BOULEVARD SARMIENTO Y AV LAS ROSAS         RAWSON – V° KRAUSE  MAXIKIOSCO MUNICIPAL DE LA PLAZA

BOULEVARD SARMIENTO 419 ESTE PASEO DEL CENTRO               RAWSON            TARJETA DATA 2000

BOULEVARD SARMIENTO 349 OESTE     RAWSON            SERVICIO SAN JUAN

MAIPU 498         RAWSON            KIOSCO HUALILAN II

BOULEVARD SARMIENTO 437 OESTE     RAWSON            LOCUTORIO

BOULEVARD SARMIENTO 633 OESTE     RAWSON – V° KRAUSE  RAPIPAGO – POLIRUBRO

FLORENCIO VARELA 4305 SUR (J MA. PAZ Y ALFREDO FORTABAT)           RAWSON – V° KRAUSE  KIOSCO DON MARCOS

  1. LIBERTADOR ESTE 167 (AV. ESPAÑA SUR Y PJE ARG. SUR) RAWSON – V° KRAUSE DATA 2000

25 DE MAYO S/N B° VICTORINO ORTEGA MZA D C 8       RAWSON            POLIRUBRO LUCILA

BOULEVARD SARMIENTO 212 OESTE     RAWSON            LOCUTORIO PHONO SHOP

CALINGASTA 12 ESTE     RAWSON – V° KRAUSE  MAXIKIOSCO

  1. ESPAÑA 302 SUR RAWSON QUINIELA

Santa Lucía:

AV LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 4622 ESTE         SANTA LUCIA    POLIRUBRO

AV LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 4393 ESTE FTE B° BALCARCE     SANTA LUCIA    LOCUTORIO

AVENIDA RAWSON 1251 NORTE ESQUINA SAN LORENZO           SANTA LUCIA    ESTACION DE SERVICIO SANCHEZ HUERTA

ANGUALASTO 2368 COLONIA RICHET ZAPATA  SANTA LUCIA    ALMACÉN

AV LIBERTADOR 9200 ESTE          SANTA LUCIA    KIOSCO

RAMÓN FRANCO 670 SUR          SANTA LUCIA    LOCUTORIO

LIBERTADOR Y BALCARCE Ó (LIBERTADOR ESTE 4625)    SANTA LUCIA    SERVICOMPRAS

OBREROS ARGENTINOS MANZANA A CASA 40 987         SANTA LUCÍA    KYARA

SAN LORENZO 2066 OESTE          SANTA LUCÍA    MAGENTA

NECOCHEA 1750 MZA U CASA 4 ENTRE T. EDINSON Y BENAVIDEZ           SANTA LUCÍA    LIBRERÍA DEL VALLE

HIPOLITO IRIGOYEN ESTE 4750  SANTA LUCÍA    CERVIC

RENE FAVALORO 1993  SANTA LUCÍA    CHUNCHY

PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO 2740 ESTE B° SAN LORENZO           SANTA LUCÍA    ALMACÉN IDEAL

SAN LORENZO 2143 ESTE             SANTA LUCÍA    AGENCIA QUIENIELA ALADINO

CABILDO 1071 NORTE    SANTA LUCÍA    ALMACÉN SANTA TERESITA

SAN LORENZO 2143 ESTE             SANTA LUCÍA

QUINIELA

Pocito:

INGENIERO ZALAZAR Y SAN JOSE N° 98                POCITO                KIOSCO

  1. ABERASTAIN 283 SUR POCITO KIOSCO

PRIMERA JUNTA 480 OESTE BARRIO SANTA BARBARA  POCITO                KIOSCO

AVENIDA ABERASTAIN Y CALLE 12          POCITO                LIBRERÍA

CALLE IGNACIO MARCOS SALAZAR (calle 11) OESTE 797               POCITO                LOCUTORIO

ESPAÑA ENTRE GRANADEROS E INDEPENDENCIA V° AEROPARQUE       POCITO                KIOSCO

CALLE 5 ANTES DE RUTA 40         POCITO                KIOSCO LULY

INGENIERO ZALAZAR Y AV. ABERASTAIN             POCITO                SJS BARCELÓ

MAURIN 1004   POCITO – V° ABERASTAIN            MTC INSUMOS

CALLE 11 Y ABERASTAIN               POCITO                KIOSCO ALFARO

INGENIERO MARCOS SALAZAR 797 OESTE          POCITO                LOCUTORIO

Caucete:

MAIPÚ 41 SUR VILLA DOLORES CAUCETE             KIOSCO

AV DE LOS RIOS 1495     CAUCETE             KIOSCO

DIAGONAL SARMIENTO Y ABERASTAIN               CAUCETE             MAXIKIOSCO

DIAGONAL SARMIENTO Y GODOY CRUZ FTE PLAZA DE CAUCETE             CAUCETE             KIOSCO

JUAN JOSE BUSTO Y CORONEL CABOT  CAUCETE             POLIRUBRO

RIOJA Y JUAN JOSÉ BUSTOS (ESQUINA)               CAUCETE             ALMACÉN

DIAGONAL SARMIENTO 750      CAUCETE             TARJETA DATA 2000

DIAGONAL SARMIENTO Y ABERASTAIN               CAUCETE             KIOSCO REY

DIAGONAL SARMIENTO Y ABLBERDI      CAUCETE             LOCUTORIO CARLITOS

ALBERTI 287       CAUCETE             LOCUTORIO

Chimbas:

CENTENARIO 468            CHIMBAS            POLIRUBRO

MENDOZA 1120 NORTE                CHIMBAS            RAPIPAGO

MENDOZA 612 NORTE  CHIMBAS            ESTACION DE SERVICIO SHELL

MENDOZA SUR 1034      CHIMBAS            TODO BRILLO

SAAVEDRA OESTE 416   CHIMBAS            ANGY

SALTA 150 NORTE PASANDO BENAVIDEZ            CHIMBAS            KIOSCO

PRADO 531 NORTE         CHIMBAS            NEGOCIO DE ROPA

IGNACIO DE LA ROZA S/N B° VILLA BORJA MZA 1 CASA 11          CHIMBAS            QUINIELA EL NENE

25 DE MAYO S/N B° LOTE HOGAR 61 MZA A CASA 8        CHIMBAS            BETTYBOMP

  1. BENAVIDEZ 1101 OESTE CHIMBAS FARMACIA NUEVA UNIVERSAL

PORRES ESTE S/N            CHIMBAS            ALMACEN YELLOW

MENDOZA 325 NORTE  CHIMBAS            ANGY

Albardón:

LA LAJA 2290     ALBARDON        KIOSCO

LA LAJA 4060 LAS LOMITAS AL LADO DE EMPRESA DE COLEC NUEVA ALBAR       ALBARDON        SUPER

SARMIENTO Y LIBERTAD (ESQ)  ALBARDON        MAXIKIOSCO

LA LAJA 1118     ALBARDON        POLIRUBRO

ARENALES 400 VILLA SAN MARTIN         ALBARDON        MAXIKIOSCO PEKOS II

MITRE 1739        ALBARDON        SJS DESPENSA BECERRA

CALLE LA LAJA 5457 V° AMPAKAMA       ALBARDON        NEGOCIO

Sarmiento:

RIVADAVIA 62 MEDIA AGUA     SARMIENTO      NEGOCIO

URUGUAY 543 MEDIA AGUA     SARMIENTO

LOCUTORIO

Zonda:

RUTA PROVINCIAL 12 KM. 24    ZONDA DRAGSTORE LA ESTACIÓN

Ullum:

RUTA 60 Y GIMENEZ      ULLÚM LUBRICENTRO LA ESTACIÓN

MALVINAS ARGENTINAS LOTE HOGAR 55 CASA 3        ULLÚM AUTOSERVICIO PACHECO

San Martín:

NACIONAL  Y QUIROGA               SAN MARTIN     KIOSCO

TERMINALES AUTOMÁTICAS SUBE (TAS)     

1             Centro Cívico Av. Libertador Gral. San Martín 750 oeste

2             Municipalidad de la Capital – Caseros 298 sur

3             Estación Terminal de Ómnibus Estados Unidos 462 sur

4             Paseo Libertad Scalabrini Ortiz 1285 sur

5             Terminal de Ómnibus de Caucete

6             Municipalidad de Rawson Boulevard Sarmiento 474

7             UNSJ Av. Ignacio de la Roza 590 oeste Rivadavia

8             Municipalidad de Chimbas Remedios Escalada de San Martín 101

9             OSSE Ignacio de la Roza y Catamarca

10           Municipalidad de Pocito Roberto Vidart 1063 oeste Villa Aberastain

11           Municipio de Albardón Fray Justo Santa María de Oro S/N oeste

12           Espacio San Juan Shopping Center Belgrano sur

13           Municipalidad de Caucete Belgrano 180

14           Municipalidad de Santa Lucía Antonio Aberastain 590 sur

15           CIC La Laja Albardón

16           Municipalidad de 9 de Julio Diagonal San Martín S/N

17           Municipalidad de Sarmiento Rivadavia Y 9 De Julio Media Agua

18           Delegación Municipal de Carpintería Julieta Sarmiento y 2 de Abril Barrio Chubut

19           Obra Social Provincia Francisco N. Laprida Oeste 34

20           Municipalidad de Rivadavia Av. Libertador 1210 este

21           Municipalidad de Angaco Fray Justo Santa Maria de Oro s/n

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