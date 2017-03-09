Estos son los puntos para comprar y recargar la Tarjeta SUBE
Para evitar largas filas, el Gobierno publicó el listado de los negocios habilitados para hacer la recarga de crédito en la SUBE.
Tras la problemática que se generó esta semana a partir del aumento que sufrió el boleto papel, que pasó de $10 a $13, cientos de sanjuaninos salieron a comprar la Tarjeta SUBE y colmaron los lugares de recarga de la misma.
Motivo de ello, el Gobierno publicó los lugares donde se puede hacer la carga de dinero para utilizar el sistema de pago a través del plástico. Los mismos en cada departamento son:
Capital:
DIRECCIÓN DEPARTAMENTO COMERCIO
MENDOZA ESQUINA PARANÁ MENDOZA 16 ESTE BARRIO CABOT CAPITAL KIOSCO
OBRERO SANJUANINO 743 SUR CAPITAL KIOSCO
TUCUMÁN 13 NORTE CAPITAL KIOSCO
GRAL ACHA 419 SUR CAPITAL MAXIKIOSCO
GRAL. ACHA 1676 SUR CAPITAL MAXIKIOSCO
MITRE 339 ESTE FRENTE A TRIBUNALES CAPITAL KIOSCO
LIBERTADOR 685 OESTE CAPITAL MAXIKIOSCO
FRAY MAMERTO ESQUIÚ 123 CAPITAL KIOSCO BAUTI
RIVADAVIA Y CASEROS CAPITAL MAXIKIOSCO YOHANA
RIVADAVIA 104 OESTE CAPITAL LOCUTORIO PHONO SHOP
MENDOZA 110 SUR (MENDOZA Y LAPRIDA) CAPITAL MAXIKIOSCO
SARMIENTO Y CENTRAL (SARMIENTO 270 SUR) CAPITAL CENTRO DE COPIADO
ESPAÑA 106 SUR FRENTE CENTRO CÍVICO CAPITAL SAN JUAN SERVICIO
SARMIENTO SUR 461 CAPITAL SJS UPCN
AVENIDA CÓRDOBA 175 ESTE CAPITAL KIOSCO
IGNACIO DE LA ROZA 223 ESTE CAPITAL DATA 2000 CASA CENTRAL
LAS HERAS 169 SUR ESQUINA RIVADAVIA CAPITAL KIOSCO FRENTE CENTRO CIVICO
SCALABRINI ORTIZ 1285 CAPITAL SUCURSAL HIPER LIBERTAD
RIVADAVIA 249 ESTE FRENTE GALERIA FACTORY CAPITAL LOCUTORIO ITALIA
LIBERTADOR 110 OESTE ANTES DE ENTRE RIOS AL LADO DE KODAK CAPITAL KIOSCO
SANTA FE 888 OESTE FRENTE HOSPITAL DE NIÑOS CAPITAL KIOSCO
ESTADOS UNIDOS 462 SUR ETO AL LADO DE OFICINA SUBE LOCAL 33 CAPITAL LOCUTORIO
LIBERTADOR 855 OESTE CAPITAL ESTACION DE SCIO SANCHEZ HUERTA
AGUSTIN GOMEZ 90 ESTE CAPITAL – TRINIDAD ESTACION DE SCIO SANCHEZ HUERTA
SANTA FE 856 ESTE CAPITAL ASOC. DE TRABJ. DE LA SANIDAD SJ
MENDOZA 56 NORTE CAPITAL SJS LIBERTADOR
LIBERTADOR 2316 OESTE CAPITAL SJS ALVAREZ RAÚL
ENTRE RIOS 119 SUR CAPITAL SJ SS CENTRO 1
AVENIDA RIOJA SUR 55 CAPITAL LA LUPA QUINIELA
MENDOZA ENTRE FALUCHO Y LAUTARO CONCEPCIÓN 24 HORAS
MENDOZA 85 SUR (AV. LIBERTADOR Y LAPRIDA) CAPITAL VELASCO
GRAL. MARIANO ACHA SUR (SANTA FE Y AV. CÓRDOBA ESTE) CAPITAL LA BOTICA DEL LECTOR
LIBERTADOR 231 ESTE CAPITAL MAXIKIOSCO
SANTA FE 976 ESTE CAPITAL MAXIKIOSCO
URQUIZA 1128 CAPITAL PLANETA BIKES
LAS HERAS 240 NORTE CAPITAL ACYM
GRAL. PAZ 911 ESTE CAPITAL ANTEOJOS Y ALGO MAS
GARL ACHA 1104 SUR CAPITAL MYF
GRAL ACHA ENTRE LIBERTADOR Y SAN LUIS CAPITAL ACCESORIO PARA CELULAR
ESTADOS UNIDOS 492 SUR L.33 – TERMINAL DE OMNIBUS CAPITAL LOCUTORIO
Rivadavia:
AVENIDA CÓRDOBA 1788 OESTE RIVADAVIA KIOSCO
ETO Y FRENTE AL FRENTE AL HOSPITAL MARCIAL QUIROGA RIVADAVIA KIOSCO
BENAVIDEZ 4232 OESTE RIVADAVIA KIOSCO
IGNACIO DE LA ROZA S/N (INT SUP ATOMO) RIVADAVIA LOCUTORIO
SANTA MARÍA DE ORO 444 NORTE RIVADAVIA FERRETERÍA INTEGRAL
IGNACIO DE LA ROZA 806 OESTE RIVADAVIA SJS WALMART
RECONQUISTA 955 OESTE RIVADAVIA MAXIKIOSCO
BARRIONUEVO 2200 RIVADAVIA LIBRERÍA SANTA RITA
LIBERTADOR 5518 OESTE RIVADAVIA MAXIKIOSCO FRENTE MARCIAL QUIROGA
HIPÓLITO YRIGOYEN 803 SUR ESQUINA COLORADA RIVADAVIA ESTACION DE SERVICIO SANCHEZ HUERTA
MADARIAGA 15 SUR RIVADAVIA SJS SANCHEZ DANIELA PAOLA
SARGENTO CABRAL OESTE 2015 RIVADAVIA MYD
INDEPENDENCIA OESTE 2091 RIVADAVIA QUINIELA NACHO
SARGENTO CABRAL OESTE 1941 RIVADAVIA MAXIKIOSCO SVO
BARRIO 22 DE ABRIL MZA C – CASA 3 RIVADAVIA ALMACEN BOQUITA
MADARIAGA 42 SUR RIVADAVIA QUINIELA MORALES
MADARIAGA 15 SUR RIVADAVIA QUINIELA COCO
IGNACIO DE LA ROZA 663 OESTE RIVADAVIA POLIRUBRO
IGNACIO DE LA ROZA 4607 OESTE RIVADAVIA LOCUTORIO LA BEBIDA
COMANDANTE CABOT 2775 OESTE B° JARDIN POLICIAL RIVADAVIA LIBRERÍA SAN ANTONIO
Rawson:
AVENIDA ESPAÑA 635 SUR RAWSON AGENCIA QUINIELA EL DADO
CANO 282 ESTE BARRIO EDILCO RAWSON KIOSCO
11 DE SEPTIEMBRE 1032 OESTE ENTRE VICENTINA Y LEMOS RAWSON POLIRUBRO
CALLE JACHAL 342 (CONECTOR SUR) NORTE VILLA LA ROZA RAWSON QUINIELA
MANUEL MUÑOZ 2272 ESTE BARRIO ESCOBAR RAWSON POLIRUBRO
VIDART 245 SUR RAWSON RAPIPAGO
SARMIENTO 347 OESTE RAWSON KIOSCO
CANO 1198 OESTE RAWSON POLIRUBRO
MENDOZA 2076 SUR RAWSON – V° KRAUSE CASI 24
BOULEVARD SARMIENTO Y AV LAS ROSAS RAWSON – V° KRAUSE MAXIKIOSCO MUNICIPAL DE LA PLAZA
BOULEVARD SARMIENTO 419 ESTE PASEO DEL CENTRO RAWSON TARJETA DATA 2000
BOULEVARD SARMIENTO 349 OESTE RAWSON SERVICIO SAN JUAN
MAIPU 498 RAWSON KIOSCO HUALILAN II
BOULEVARD SARMIENTO 437 OESTE RAWSON LOCUTORIO
BOULEVARD SARMIENTO 633 OESTE RAWSON – V° KRAUSE RAPIPAGO – POLIRUBRO
FLORENCIO VARELA 4305 SUR (J MA. PAZ Y ALFREDO FORTABAT) RAWSON – V° KRAUSE KIOSCO DON MARCOS
25 DE MAYO S/N B° VICTORINO ORTEGA MZA D C 8 RAWSON POLIRUBRO LUCILA
BOULEVARD SARMIENTO 212 OESTE RAWSON LOCUTORIO PHONO SHOP
CALINGASTA 12 ESTE RAWSON – V° KRAUSE MAXIKIOSCO
Santa Lucía:
AV LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 4622 ESTE SANTA LUCIA POLIRUBRO
AV LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 4393 ESTE FTE B° BALCARCE SANTA LUCIA LOCUTORIO
AVENIDA RAWSON 1251 NORTE ESQUINA SAN LORENZO SANTA LUCIA ESTACION DE SERVICIO SANCHEZ HUERTA
ANGUALASTO 2368 COLONIA RICHET ZAPATA SANTA LUCIA ALMACÉN
AV LIBERTADOR 9200 ESTE SANTA LUCIA KIOSCO
RAMÓN FRANCO 670 SUR SANTA LUCIA LOCUTORIO
LIBERTADOR Y BALCARCE Ó (LIBERTADOR ESTE 4625) SANTA LUCIA SERVICOMPRAS
OBREROS ARGENTINOS MANZANA A CASA 40 987 SANTA LUCÍA KYARA
SAN LORENZO 2066 OESTE SANTA LUCÍA MAGENTA
NECOCHEA 1750 MZA U CASA 4 ENTRE T. EDINSON Y BENAVIDEZ SANTA LUCÍA LIBRERÍA DEL VALLE
HIPOLITO IRIGOYEN ESTE 4750 SANTA LUCÍA CERVIC
RENE FAVALORO 1993 SANTA LUCÍA CHUNCHY
PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO 2740 ESTE B° SAN LORENZO SANTA LUCÍA ALMACÉN IDEAL
SAN LORENZO 2143 ESTE SANTA LUCÍA AGENCIA QUIENIELA ALADINO
CABILDO 1071 NORTE SANTA LUCÍA ALMACÉN SANTA TERESITA
SAN LORENZO 2143 ESTE SANTA LUCÍA
QUINIELA
Pocito:
INGENIERO ZALAZAR Y SAN JOSE N° 98 POCITO KIOSCO
PRIMERA JUNTA 480 OESTE BARRIO SANTA BARBARA POCITO KIOSCO
AVENIDA ABERASTAIN Y CALLE 12 POCITO LIBRERÍA
CALLE IGNACIO MARCOS SALAZAR (calle 11) OESTE 797 POCITO LOCUTORIO
ESPAÑA ENTRE GRANADEROS E INDEPENDENCIA V° AEROPARQUE POCITO KIOSCO
CALLE 5 ANTES DE RUTA 40 POCITO KIOSCO LULY
INGENIERO ZALAZAR Y AV. ABERASTAIN POCITO SJS BARCELÓ
MAURIN 1004 POCITO – V° ABERASTAIN MTC INSUMOS
CALLE 11 Y ABERASTAIN POCITO KIOSCO ALFARO
INGENIERO MARCOS SALAZAR 797 OESTE POCITO LOCUTORIO
Caucete:
MAIPÚ 41 SUR VILLA DOLORES CAUCETE KIOSCO
AV DE LOS RIOS 1495 CAUCETE KIOSCO
DIAGONAL SARMIENTO Y ABERASTAIN CAUCETE MAXIKIOSCO
DIAGONAL SARMIENTO Y GODOY CRUZ FTE PLAZA DE CAUCETE CAUCETE KIOSCO
JUAN JOSE BUSTO Y CORONEL CABOT CAUCETE POLIRUBRO
RIOJA Y JUAN JOSÉ BUSTOS (ESQUINA) CAUCETE ALMACÉN
DIAGONAL SARMIENTO 750 CAUCETE TARJETA DATA 2000
DIAGONAL SARMIENTO Y ABERASTAIN CAUCETE KIOSCO REY
DIAGONAL SARMIENTO Y ABLBERDI CAUCETE LOCUTORIO CARLITOS
ALBERTI 287 CAUCETE LOCUTORIO
Chimbas:
CENTENARIO 468 CHIMBAS POLIRUBRO
MENDOZA 1120 NORTE CHIMBAS RAPIPAGO
MENDOZA 612 NORTE CHIMBAS ESTACION DE SERVICIO SHELL
MENDOZA SUR 1034 CHIMBAS TODO BRILLO
SAAVEDRA OESTE 416 CHIMBAS ANGY
SALTA 150 NORTE PASANDO BENAVIDEZ CHIMBAS KIOSCO
PRADO 531 NORTE CHIMBAS NEGOCIO DE ROPA
IGNACIO DE LA ROZA S/N B° VILLA BORJA MZA 1 CASA 11 CHIMBAS QUINIELA EL NENE
25 DE MAYO S/N B° LOTE HOGAR 61 MZA A CASA 8 CHIMBAS BETTYBOMP
PORRES ESTE S/N CHIMBAS ALMACEN YELLOW
MENDOZA 325 NORTE CHIMBAS ANGY
Albardón:
LA LAJA 2290 ALBARDON KIOSCO
LA LAJA 4060 LAS LOMITAS AL LADO DE EMPRESA DE COLEC NUEVA ALBAR ALBARDON SUPER
SARMIENTO Y LIBERTAD (ESQ) ALBARDON MAXIKIOSCO
LA LAJA 1118 ALBARDON POLIRUBRO
ARENALES 400 VILLA SAN MARTIN ALBARDON MAXIKIOSCO PEKOS II
MITRE 1739 ALBARDON SJS DESPENSA BECERRA
CALLE LA LAJA 5457 V° AMPAKAMA ALBARDON NEGOCIO
Sarmiento:
RIVADAVIA 62 MEDIA AGUA SARMIENTO NEGOCIO
URUGUAY 543 MEDIA AGUA SARMIENTO
LOCUTORIO
Zonda:
RUTA PROVINCIAL 12 KM. 24 ZONDA DRAGSTORE LA ESTACIÓN
Ullum:
RUTA 60 Y GIMENEZ ULLÚM LUBRICENTRO LA ESTACIÓN
MALVINAS ARGENTINAS LOTE HOGAR 55 CASA 3 ULLÚM AUTOSERVICIO PACHECO
San Martín:
NACIONAL Y QUIROGA SAN MARTIN KIOSCO
TERMINALES AUTOMÁTICAS SUBE (TAS)
1 Centro Cívico Av. Libertador Gral. San Martín 750 oeste
2 Municipalidad de la Capital – Caseros 298 sur
3 Estación Terminal de Ómnibus Estados Unidos 462 sur
4 Paseo Libertad Scalabrini Ortiz 1285 sur
5 Terminal de Ómnibus de Caucete
6 Municipalidad de Rawson Boulevard Sarmiento 474
7 UNSJ Av. Ignacio de la Roza 590 oeste Rivadavia
8 Municipalidad de Chimbas Remedios Escalada de San Martín 101
9 OSSE Ignacio de la Roza y Catamarca
10 Municipalidad de Pocito Roberto Vidart 1063 oeste Villa Aberastain
11 Municipio de Albardón Fray Justo Santa María de Oro S/N oeste
12 Espacio San Juan Shopping Center Belgrano sur
13 Municipalidad de Caucete Belgrano 180
14 Municipalidad de Santa Lucía Antonio Aberastain 590 sur
15 CIC La Laja Albardón
16 Municipalidad de 9 de Julio Diagonal San Martín S/N
17 Municipalidad de Sarmiento Rivadavia Y 9 De Julio Media Agua
18 Delegación Municipal de Carpintería Julieta Sarmiento y 2 de Abril Barrio Chubut
19 Obra Social Provincia Francisco N. Laprida Oeste 34
20 Municipalidad de Rivadavia Av. Libertador 1210 este
21 Municipalidad de Angaco Fray Justo Santa Maria de Oro s/n
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