Para evitar cortes en el verano, inauguraron obras de infraestructura eléctrica

Con el fin de evitar cortes de energía durante los momentos de mayor consumo, el Gobierno inauguró una serie de obras que servirán para mejora la provisión del servicio en todo el territorio provincial.

Se trata de las estaciones transformadoras Rawson/Pocito, Trinidad, Albardón/Chimbas, el Centro de Distribución ET Provincial La Bebida y las ampliaciones de las estaciones San Juan, Punta de Rieles, Línea 132 kV ET La Bebida y ET Punta de Rieles.

También quedó habilitada la Línea 132 kV ET La Bebida, ET Rawson/Pocito, Línea 132 kV ET La Bebida – ET Albardón/Chimbas y cable subterráneo 132 kV ET La Bebida – ET Trinidad. El acto se realizó sobre la Ruta del Sol, a metros del ingreso del Camping El Pinar, en el departamento Rivadavia.

El presidente del Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE), Jorge Rivera Prudencio, destacó que “estas obras son el resultado de la participación de todos los sanjuaninos y de un futuro con mayor capacidad para el desarrollo de la industria, la producción y el comercio”. Y añadió que un tema principal era tener la estación de 500 kv, que se cumplió con la estación Nueva San Juan, que transporta la energía eléctrica a la gente con redes de transporte de alta tensión, lo que luego permitirá con otra serie de trabajos llegar hasta las puertas de sus viviendas.

Según resaltó funcionario, estas 11 obras que fueron incorporadas son importantes en la proyección del San Juan del millón de habitantes. “Las estaciones transformadoras están hechas para duplicar su potencia de acuerdo a la demanda. Este conjunto de obras está íntimamente relacionado con todos los departamentos de San Juan y Gran San Juan, y mejorarán el servicio de los departamentos alejados”, subrayó Rivera Prudencio.

Por su parte, el gobernador Sergio Uñac expresó que “a veces los políticos nos vemos tentados a generar cosas que tienen sentido inmediato, pero nos debemos ocupar también de las obras que trascienden las gestiones y se convierten en políticas de Estado”.

En otra parte de su discurso, el primer mandatario afirmó que apuestan mucho al desarrollo de la obra pública, “buscando que todos los hogares de San Juan cuenten con la energía eléctrica. En ese marco nos estamos moviendo, porque se construye la patria también en las zonas y departamentos más alejados. Estas acciones nos permitirán diagramar el futuro y el presente sanjuanino”.

Finalmente, Uñac comentó que “es importante trabajar entre todos. Lo fundamental es que seguiremos pensando en cumplir los grandes objetivos para generar mejores oportunidades para los sanjuaninos. Es mucho lo que se ha avanzado, pero aún queda camino por recorrer”.