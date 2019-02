Ex trabajadores de ITEC volvieron a reunirse exigiendo una solución

Los ex trabajadores de ITEC (ex Delphi) están desesperados ya que la fábrica cerró sus puertas en enero de 2018 y aún ellos no cobran lo que les deben, principalmente, las indemnizaciones cuyos valores son altos debido a la gran cantidad de años que llevaban allí.

Este viernes volvieron a la lucha y se reunieron en las puertas del Centro Cívico esperando que algún funcionario les diera respuesta ya que eran críticos los momentos que estaban viviendo, afortunadamente, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, se reunió con ellos y se comprometió a ayudarlos.

Mauricio Guzmán, uno de los ex trabajadores de la fábrica, dialogó con este medio y sostuvo que “quedamos sin trabajo 370 personas, nos juntamos acá para reclamar indemnización y que nos den trabajo, jubilaciones para la gente más grande, alguna solución”.

Agregó: “Hay operarios que llevaban hasta 30 años trabajando en la fábrica, los que menos llevaban eran 14 o 15 años y no nos dieron nada, desde la empresa desaparecieron hace un año, no nos dieron ninguna respuesta”.

Afortunadamente, el ex empleado manifestó: “Nos recibió el ministro Gattoni para darnos una mano, nos dijo que no nos va a dejar solos pero el tema de nosotros es que necesitamos ahora la ayuda porque ya llevamos 14 meses sin cobrar, sin trabajo sin nada, dijo que no se puede comprometer a nada porque tiene muchos problemas con otras fábricas y de a poco va a ir dando solución a los trabajadores”.

Aunque, reconoció que “lo bueno es que nos ha recibido y nos ha dicho que nos va a tener en cuenta, también nos gustaría que nos escuche Uñac aunque sea 10 minutos”, concluyó Guzmán quien prestó servicio en ITEC y quedó sin su empleo.