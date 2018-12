Fernando Baggio ya puede comer tras la segunda cirugía cerebral

Fernando Baggio, un reconocido activista por los derechos humanos se está recuperando satisfactoriamente tras la segunda operación cerebral que afrontó en pocos meses en medio de su lucha contra el cáncer que tenía en su cabeza.

La segunda cirugía de Fernando se realizó el viernes pasado en Buenos Aires, esta vez los médicos lo operaron porque encontraron una imagen que les despertó dudas en los estudios por imágenes. Además, su esposo Fran Gabriele, contó que el joven seguía teniendo síntomas que incluyen una pequeña disminución en el campo visual de un ojo y convulsiones parciales.

Después de que operaron a Fernando, Fran contó que, al parecer, no hay cáncer. Fran explicó que tras una primer observación la patologa en el quirófano les dijo que no se trataría de una formación cancerígena. “Se piensa que es una cicatriz residual luego de la primer intervención. La noticia es un enorme esperanza para nosotros debido que alienta a pensar que no quedan células diseminadas en la zona. Por supuesto, aún tenemos que esperar el resultado de la biopsia y continuar con resonancias de control en los meses inmediatos”, aseguró el marido de Fernando.

Ahora tras cinco días de recuperación el muchacho contó que Fernando está mejorando rápidamente y ya están pensando en poder tener el alta en los próximos días y después de esto se inicia un nuevo periodo de controles y observación constante.

“Cada vez disminuyen más los dolores y mareos, esto permite que pueda caminar cada vez mejor, comer e ir recuperando su autonomía. La cicatrización sin inconvenientes ni retención de líquidos en la zona. Seguimos en la Clínica hasta el alta ambulatoria, que seguramente será en poco tiempo”, concluyó Fernando.

La historia de lucha de Fernando Baggió se hizo conocida después de que él mismo contara sobre su enfermedad y reclamara que su obra social le diera cobertura. Finalmente, tras la viralización del mensaje, le aprobaron la prestación y Fernando pudo operarse en julio de este año.