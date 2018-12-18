Fin del misterio: estos son los ganadores de casas de Chimbas
La espera se terminó y finalmente se dieron a conocer las listas de todas las personas que ganaron el sorteo y podrán tener su vivienda del IPV en el departamento Chimbas.
Finalmente se acabó la espera y en la jornada del lunes comenzó el sorteo de 1.429 casas del IPV, aunque, se empezó con las pertenecientes al departamento de Chimbas. Entre ellas se incluyeron las de los barrios Conjunto Único – Barrio Diaz Norte – Barrio Pedregal Sector 1-2-3. Mientras que, este martes se continuó con las casas de Rawson y Santa Lucía, entre los que se encuentran los barrios Fanzolato Sur – Barrio Serranías del Sur – Barrio San José – Barrio Los Nogales y Barrio El Remanso.
Además, minutos antes del mediodía de la jornada del 18 de diciembre, dieron a conocer el listado definitivo de los ganadores de casas en los barrios del departamento Chimbas.
Apellido y Nombre DNI
ABALLAY, PABLO DAVID 37.004.911
AGUERO, SILVANA MARIELA 27.592.961
ALVARES, ISABEL PASCUALA 20.655.293
ANDRADA, ADRIAN GUSTAVO 22.910.189
ANGEL, JOSE LUIS 21.969.729
ARACENA, CELSO AGUSTIN 13.672.043
ARCE, ELBA MARIA 25.243.950
ARNAU, ESTEFANIA NOEMI 33.321.858
ARTAZA, MYRIAM RAMONA 20.462.741
BAEZ, JAQUELINE TAMARA 40.824.190
BRIZUELA, LAURA CRISTINA 27.784.124
BRIZUELA, NATALIA GILDA 27.350.898
BUSTOS, ANA ALICIA 23.576.082
BUSTOS PENA, MARIA VALERIA 27.276.135
CAMPILLAY, SALOME TEODORA 12.340.407
CARMONA, BEATRIZ MARGARITA 17.505.159
CARMONA ABALLAY, VERONICA MAGDALENA 33.336.173
CASAS, MARCOS CRISTIAN 33.095.488
CASTRO, TATIANA NICOLE 94.254.496
CASTRO SANCHEZ, MARIA FERNANDA 30.346.075
CHAVEZ, LUCAS EMANUEL 33.336.153
CORREA, ARIEL GUSTAVO 24.244.125
CUELLO, ROMINA BELEN 35.734.727
CUNEO SERRANO, MARIANELA ALEJANDRA 35.506.892
DOUGLAS, DAVID MARTIN 24.660.387
ESPECHE, FERNANDO NAHUEL 40.962.517
ESPEJO, LIDIA ALEJANDRA 25.995.878
FERNANDEZ, DANIELA ESTELA 27.075.329
FIGUEROA, DAIANA FATIMA NUBIA 39.011.292
GENTILI, MARTHA FATIMA 20.802.287
GODOY MERINO, GABRIELA ALEJANDRA 36.423.538
GONZALEZ, ZULMA GISELA 29.481.566
GUTIERREZ, EUGENIA CAROLINA 25.195.108
HONORATO RUARTE, AILEN CELESTE 39.953.940
ILLANES, RAUL MIGUEL 22.227.251
JOFRE, YOLANDA DEL VALLE 33.585.466
JULIO, MONICA DEL CARMEN 41.809.377
LIMA, LAURA YANINA 33.322.152
LONGO, ORLANDO ALDO 29.992.749
LOPEZ, MYRIAM DEL CARMEN 22.347.010
MALLEA PAEZ, LAURA DEL VALLE 29.897.891
MANRIQUE GUTIERREZ, CLAUDIA JAQUELINA 34.459.419
MANZANO, CARINA DEL VALLE 25.937.853
MARIN, FLORENCIA ALEJANDRA 42.006.265
MERELES, MARTIN EMILIO 27.784.593
MERELES, SEBASTIAN ALBERTO 31.399.179
MOLINA, JUAN JOSE 22.958.982
MORENO, NADIA ANABEL 34.245.266
MUÑOZ, FLAVIA MARGOT 26.434.845
MUÑOZ, JORGE ANTONIO 25.462.705
NAVARRO, HUGO ARIEL 24.693.079
OLIVARES, YAMILA CELINA 34.916.311
OLIVERA F., GERARDO DAVID 29.174.841
OLMOS, ROSANA ELENA 30.634.914
OPASO, JORGE LUIS 33.058.754
OROPEL, ANDREA ISABEL 37.506.313
PALACIO MOYANO, ISMAEL IVAN 33.024.824
PERERA, BIBIANA MABEL 24.419.508
PEREYRA, PATRICIA ESTELA 17.180.508
PEREZ, FERNANDA CELINA 26.685.712
PIZARRO, CAROLINA ALEJANDRA 22.359.560
PONS, JOSE FLOREAL 5.088.308
RIBES OLIVERA, ISABEL CRISTINA 26.511.278
RIVEROS QUIROGA, LAURA VANESA 29.034.934
RODRIGUEZ, EDGAR OSCAR 35.506.159
RODRIGUEZ, MARIO ENRIQUE 16.833.314
RODRIGUEZ BURGOS, MARIA EVA 14.138.899
RU, PATRICIA CARINA 32.510.448
SAIRE, YANINA GABRIELA 30.635.169
SALINAS, ROBERTO JAVIER 27.042.114
SALINAS D., ELINA YANINA 35.851.838
SANCHEZ, ROLANDO CEFERINO 23.189.846
SANCHEZ MOLINA, MAIRA ESTEFANIA 35.922.469
SEGOVIA, RUTH EDIT 20.651.673
SIERRA, MARIA ROSA 16.895.452
SOLARES, PATRICIA DANIELA 27.276.323
TEJADA, CLAUDIA ANDREA 23.634.007
TEJADA, RODOLFO OMAR 17.505.165
TELLO, SEGUNDO EUSEBIO 13.440.001
TORRES CASTRO, ADRIAN MAURICIO 30.116.507
VALLEJO, MAURICIO OSVALDO 23.922.662
VICTORIA, GUILLERMO DAVID 35.511.487
VIDELA GIL, CESAR ADRIAN 29.174.901
YAÑEZ, ROMINA ELIZABET 34.697.696
Apellido y Nombre DNI
ABALLAY, JULIO EDUARDO 21.361.820
AGUERO, CECILIA NOEMI 22.347.011
ALVAREZ, ROSA MANUELA 22.658.210
ALVAREZ, SERGIO IGNACIO 24.195.949
ANDRADA, CLAUDIA VANESA 25.573.169
AVILA, DEBORA GISEL 35.852.088
BASUALDO, RICARDO DAVID 30.483.428
BRIZUELA, MARIO CESAR 13.893.264
CACHI, OSCAR DAMIAN 28.967.889
CALIVAR, FABIANA KARINA 25.573.448
CARRIZO, PABLO CESAR 26.790.287
CASTRO, MAIRA ROXANA 34.054.442
CASTRO, MARIA LUISA 31.637.282
CHAVEZ, FABIAN ROSENDO 20.132.751
CHENA, MARIA ANTONIA 13.107.491
CONTRERASOZAN, CARLA FLORENCIA 39.954.291
COSTA, SILVINA SOLEDAD 32.376.399
CUEVAS, MARIA CARINA 26.135.508
ESPEJO MERCADO, CLAUDIO DAVID 33.461.495
FERNANDEZ, VANESA VERONICA 26.287.192
FLORES, ALEJANDRO GUSTAVO 17.505.148
FLORES, ROQUE ISMAEL 32.278.021
FRIAS PAEZ, YANINA DEL VALLE 34.245.025
GARRO PEREYRA, CARLOTA FERNANDA 36.424.148
GONZALEZ, JORGE ANDRES 22.998.455
GORDILLO, GABRIELA MICAELA 37.297.779
HERRERO, CINTIA VERONICA 26.287.152
JOFRE, MABEL ELVIRA 11.388.036
LARA, JORGE LUIS 22.227.211
LIQUITAY, DANIEL HORACIO 13.563.960
LOPEZ, LILIANA BEATRIZ 17.210.225
LUNA, VERONICA JACINTA 26.434.013
MARTINEZ, ROSALVA MARCELA LAURA 26.510.613
MAZA, MERCEDES NATALIA 28.891.817
MILLICAY, AGUSTINA GABRIELA 43.281.245
MOLINI, DIEGO SEBASTIAN 28.120.056
MORALES BUSTOS, YASMIN DAIANA 34.864.333
MUÑOZ, SILVIA DANIELA 28.742.539
NAVEDA, JORGE EMANUEL 34.495.439
OLIVARES, OSCAR DOMINGO 13.930.648
OLIVARES, VANESA DEOLINDA 28.412.972
ONTIVEROS, HILDA 10.215.274
ORMEÑO, MARIA DAIANA 33.937.406
ORTIZ, CAROLINA DEL CARMEN 26.740.614
ORTIZ, CRISTIAN MARCOS 26.889.519
PACHECO, MARGOT ELENA 29.621.407
PAEZ HERRERA, YOLANDA GABRIELA 37.650.287
PAREDES, JUAN CARLOS 21.057.531
PASTEN, JOHANNA PAOLA 31.654.486
PATIÑO, VERONICA ELIZABETH 28.967.244
PEREZ, SARA STEFANIA 33.743.418
PONTORIERO, ZULMA BEATRIZ 25.412.518
QUIROGA, IVANA PATRICIA 21.592.201
RIOS CHANCAY, LUCIANA NATALIA 29.772.401
RIVERO, MARIELA ROSANA 21.895.221
RIVERO, MARISOL FLAVIA 43.689.903
RIVEROS VALVERDI, RAUL ERNESTO 25.995.858
RODRIGUEZ, ROBERTO TIMOTEO 10.581.595
ROJAS, HECTOR CESAR ANDRES 30.349.021
ROJAS, JORGE DANIEL 30.631.949
ROJAS, NICOLASA NOEMI 24.087.497
TEJADA, ERNESTO ARIEL 28.448.893
TEJEDA, HUGO GABRIEL 23.309.026
TELLO, ADRIANA NOEMI 26.434.327
TOBARES, JORGE ANTONIO 14.417.408
UBILLA, JUAN CARLOS 20.741.768
VERA, MIRIAM ALEJANDRA 41.597.783
VILCHES PONCE, YAMILA ELIZABETH 35.508.619
ZARATE, MARIELA BEATRIZ 31.637.171
ZEBALLOS, MARIANELA 38.594.524
Apellido y Nombre DNI
ABILA, CELIA BEATRIZ 24.244.769
ACIAR, JULIO FAUSTINO 7.639.341
AGUERO, ALBERTO DOMINGO 7.661.205
AGUERO, FANNY MARGARITA 6.051.177
AGUERO, NANCY DEL ROSARIO 16.376.639
AGUERO, ROSANA VALERIA 25.590.243
AGUIRRE, MIGUEL FRANCISCO 16.127.128
AHUMADA MONTERO, CRISTIAN ANTONIO 29.557.824
ALCAYAGA, CRISTIAN ENMANUEL 36.034.447
ALGAÑARAZ, CARLOS ALBERTO 30.353.357
ANES, PATRICIA ELBA 25.607.265
ARGUELLO OLGUIN, FABIO ALEJANDRO 28.406.682
ARRIETA FRIAS, NORMA BEATRIZ 35.318.706
ARROYO LEIVA, GRACIELA MAIRA 35.507.073
AZCURRA, JUANA YOLANDA 5.975.158
BAZAN, JULIA ABELINA 24.404.544
BAZAN, SANDRA DEL ROSARIO 38.076.256
BRIZUELA, DIEGO IVAN 29.481.515
BUSTOS, ALFREDO ALEJANDRO 29.282.776
BUSTOS, MARIA YANINA 30.631.932
CABALLERO, GLADYS CAROLINA 32.033.922
CABALLERO, MARIA ESTER 12.150.165
CALDERON, JOSE CARLOS 24.693.515
CAMPILLAY, NORMA BEATRIZ 22.359.273
CARABAJAL, CYNTHIA MERCEDES 36.253.728
CARRERA, CINTIA MAIRA 28.243.642
CARRIZO, CARLOS A 11.888.927
CARRIZO, HORACIO ENRIQUE 21.358.585
CARRIZO, NANCY ISABEL 24.658.563
CARRIZO, SERGIO GUILLERMO 30.243.701
CASAS ESQUIVEL, RUBEN RICARDO 25.939.716
CASTRO, CARINA ELIZABETH 28.487.752
CASTRO, CLAUDIA PATRICIA 23.189.854
CASTRO PEREZ, RITA CRISTINA 29.588.434
CHAVEZ VERA, CINTHYA JUDIT 37.924.320
CHERIONI F., GISELA EDITH 33.759.207
CHIRINO, CYNTHIA KARINA 32.360.075
CHIRINO, ZULMA NANCY 17.166.827
CISTERNA, FRANCISCO RAMIRO 26.611.937
CONTRERAS, MARIELA ROSA 22.358.845
CORDOBA, CARINA MARCELA 35.049.770
COZZI, JOSE ARMANDO 17.759.057
CUYUA, MARIO OSVALDO 33.435.731
DAVILA PEREZ, GRACIELA DE LOS ANGELES 30.932.673
DIAZ, ELISA CAROLINA 27.760.148
DIAZ, LUCAS MARIA 11.507.472
DIAZ, MARIA LUISA 13.049.138
DIAZ ESQUIVEL, GUSTAVO ANTONIO 30.621.410
DIAZ OVALLES, CAREN YAMILA 38.462.386
DIAZ PEREZ, MARIA JOSE 37.646.625
DOMINGUEZ, JUAN CARLOS 22.998.882
DURAN, MICAELA VANESA 30.708.901
ESCUDERO, CLAUDIA LORENA 24.426.829
ESPEJO, ADRIAN ALFREDO 20.566.635
ESQUIVEL, VALERIA YANINA 32.374.984
FELIX GONZALEZ, JORGE IVAN 32.034.369
FERNANDEZ, JUAN RAMON 16.422.768
FERNANDEZ PAREDES, MARIANELA ERICA 40.824.079
FIGUEROA, ALEJANDRO CESAR 24.244.533
FIGUEROA, CARINA DEL VALLE 29.264.360
FONZALIDA, GISELLE ANALIA 33.966.753
FUNES, PAOLA ANDREA 29.302.763
GALLARDO CASTRO, VERONICA DEL VALLE 30.071.234
GARCIA, CRISTIAN JOSE 30.891.574
GARCIA, GRACIELA EMILSE 22.997.780
GODOY, SILVIA BEATRIZ 38.612.907
GODOY SEARES, ANALIA ADALIS 40.368.969
GOMEZ, IVANA GABRIELA 27.784.488
GOMEZ, VIVIANA BEATRIZ 21.926.975
GOMEZ AMARFIL, BEATRIZ GISELA 39.792.833
GONZALEZ, CARLOS AURELIO 11.006.731
GONZALEZ, MARIA CELIA 22.359.213
GONZALEZ CIPRIANI, ANALIA VIRGINIA 38.077.148
GUAJARDO VARGAS, PAOLA VANESA 30.004.851
GUARDIA, MYRIAM DEL JESUS 16.669.192
GUERRERO, MAURICIO OSCAR 23.616.193
GUEVARA, LAURA ANGELICA 18.584.065
GUZMAN, SERGIO DANIEL 24.968.545
HERMOSO REINOSO, LEONELA SOLEDAD 33.438.506
HERRERA ZALAZAR, LUCILA MICAELA 37.648.071
IBACETA QUILPATAY, HERNAN NAHUEL 37.005.685
ILLANES, MARIANA DEL VALLE 31.401.292
ILLANES GALEOTE, GISELA RAQUEL 34.916.233
IVACACHE, MARIA NARCISA 22.327.878
JOFRE, YESICA LETICIA 28.967.460
JUAREZ, LORENA YANINA 28.742.501
LEIVA, LEONARDO NAZARENO 26.135.897
LUJAN, CLAUDIO MAXIMILIANO 35.209.044
LUNA, ANA ESTER 16.135.842
LUNA, CRISTIAN GUSTAVO 31.871.266
MARINERO, LILIANA ELISA 14.896.750
MARTINEZ, LOURDES VANINA 33.165.957
MARTINEZ, MARIO ALBERTO 37.649.808
MARTINEZ, MAYRA ALEJANDRA 34.329.309
MAZA, LEONARDO ISAAC 24.091.845
MERCADO, ELENA BEATRIZ 12.069.571
MERCADO, HECTOR JOSE 21.608.604
MERLO, EMANUEL ALESIS 33.966.785
MILANO, EDITH RENEE 5.438.540
MOLINA, HUGO FABIO 24.038.382
MOLINA, MARIA BEATRIZ 29.264.771
MOLINA AGUILERA, CARLOS DANIEL 29.709.706
MONTAÑA, MARIANA EVELYN 38.590.422
MORENO SEGURA, TERESA 32.034.351
NIETO, PATRICIA DEL VALLE 23.189.834
NORIEGA, PATRICIA ELIZABETH 28.742.672
OCHOA, JESICA VIRGINIA 27.922.926
OLMO ALBARRACIN, ROSA NELIDA 27.261.016
ORTIZ, ALICIA VIVIANA 28.448.727
ORTIZ, SILVIA MABEL 30.346.129
OVIEDO, MARIA BELEN 38.460.477
PAEZ, MARIA BELEN 30.932.748
PAEZ, TAMARA AYELEN 40.368.574
PATEN, BETINA LEONOR 32.116.422
PAZ ANDINO, MARIA EVA 37.506.457
PELLIZA, FEDERICO GABRIEL 29.512.131
PEREZ, BEATRIZ YOLANDA 11.507.370
PEREZ, CARINA ROSANA 29.174.878
PEREZ, ZUNILDA INES 16.442.133
PEÑALOZA REBOLLEDO, GUILLERMO WALTER 29.883.177
PISANO, LEONARDO FABIAN 27.043.635
PONCE, MARIANA ALEXANDRA 34.920.230
POZO, CARLOS FABIAN 22.063.481
PRADO, ESTELA AZUCENA 10.914.194
QUINTERO, EMILIA ANDREA 35.318.859
QUINTEROS OVALLES, DAMIANA CEFERINA 18.587.699
QUIROGA, HECTOR RUBEN 12.408.370
QUIROGA, RODOLFO EDUARDO 21.361.113
QUIROGA, SILVANA BEATRIZ 28.133.923
QUIROGA, V. CRISTIAN JOSE 30.346.127
QUIROGA FLORES, ENRIQUE 40.939.150
RIOS, ELIZABETH JOHANA 35.924.768
RIQUELME, ALEJANDRA BEATRIZ 35.040.291
RIVERO, FRANCO EMANUEL 36.033.778
RODRIGUEZ, CAMILA FLORENCIA 40.369.012
RODRIGUEZ, JUAN MARCELO 30.152.630
ROLDAN, ROSIER SEBASTIAN 30.483.720
ROMERO, MARIA CONCEPCION 14.696.476
RUARTE, MICAELA EDITH 38.016.458
RUIZ, CINTIA NATALI 31.871.504
SANCHEZ, GASTON ALEXIS 33.095.260
SANDEZ, GONZALO CRISTIAN 28.708.765
SIFUENTE B, GUSTAVO NICOLAS 33.337.504
SUAREZ ZARATE, AGUSTINA YANET 40.593.130
SZEGEDY, MARISA DEL VALLE 37.648.719
TAPIA, JUAN HORACIO 18.008.613
TEJADA, GEMA DEL CARMEN 32.652.961
TELLO, MARTHA BEATRIZ 16.199.116
TORRES, FELIZA NATIVIDAD 5.100.005
VALDEZ, ANDREA MILAGROS 40.469.502
VARAS, ROMINA ELIZABETH 37.637.617
VARAS JAIME, LEONARDO MATIAS 37.297.340
VARGAS AGUILAR, CELESTE GISEL 36.424.095
VARGAS TOLEDO, LUCIANO ALEJANDRO 32.224.472
VELAZQUEZ, CARLOS RODOLFO 22.248.113
VERA, SILVANA ELIZABETH 35.509.318
VERA BRIZUELA, ROSANA ALEJANDRA 25.195.745
VIEYRA, GABRIELA ALEJANDRA 36.253.567
VILLAFAÑE, OSVALDO RUBEN 31.129.615
VILLAFAÑE DONOSO, IVANA VANESA 25.550.628
YANADEL, ANDRES EMANUEL 34.863.691
YAÑEZ, ROSSANA ANDREA 24.404.596
YUDICA, MARISOL ABIGAIL 39.009.706
ZALAZAR, ALEJANDRA ELIZABETH 32.753.008
ZALAZAR, RUBEN DARIO 25.252.930
Sorteo del IPV: esperanza, paciencia y emoción en el Estadio
Llegaron primeros al sorteo y se fueron con regalo de fin de año, la casa propia
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