Flaqué largará desde la séptima posición en Termas

Carrera especial la de este fin de semana en Termas de Río Hondo, donde el cronograma de competencia tiene previsto disputar la 6ª y 7ª fecha de la temporada, lo que determina la importancia de esta competencia, al repartirse muy buenos puntos por el campeonato.

Fabián Flaqué con el Fiat del Octanos, comenzó de gran manera, quedando en 3º lugar en la tanda de entrenamientos de la mañana, con un tiempo de 2:05,683. Posteriormente con un registro de 2.00,274 min, realizó una buena clasificación, quedando con el 7º puesto de largada, correspondiente a la carrera 1, o sea válida por la 6ª fecha, que se disputará mañana en conjunto con la Top Race Junior. Si bien el puesto logrado es aceptable, hay algunas cosas por mejorar, ya que complicó un clima impredecible, que dejaba sectores con piso mojado y otros con piso seco, lo que complicó el trabajo de la puesta a punto de los equipos.

De esta manera, el equipo trabaja en dos problemas que complicaron la clasificación del sanjuanino ”La clasifica no fue del todo buena porque el auto me quedó muy de trompa, pero eso es probable porque la pista está muy difícil, en algunos sectores húmedos y en otros no, son jugadas que quedan de la puesta a punto y me quedó muy de trompa”, comentó Fabián detallando el primer inconveniente, el sobre el otro comentó: “me tira aceite el motor, me está venteando y me caía en la goma”, finalizó diciendo, pero aclaró: “Trataremos de resolver las dos cosas para mañana para poder estar adelante”, para lo cual el Octanos ya está trabajando pensando en la larga jornada de sábado, donde se disputará la primer competencia y la clasificación de la segunda carrera.

El mejor tiempo clasificatorio se lo llevó Gastón Pacioni con 1:59,901 min, escoltado por Gonzalo Perlo y en 3º lugar Peter Olaz. A ellos los siguieron Tomás González en el 4º lugar, el puntero del campeonato, Gastón Crusitta en el 5º, 6º José Manuel Sapag, mientras que en el 8º puesto, acompañando a Fabián Flaqué en la 4ª fila de partida, estará su compañero y comprovinciano, Gabriel Da Rold.

Mañana a las 9:30 hs se realizará la única tanda de entrenamientos de la jornada, para que desde las 12:55 hs se comience a clasificar para la carrera 2, correspondiente a la 7ª fecha a disputarse el domingo en conjunto con la categoría mayor, la Top Race. La jornada de sábado cierra con la carrera 1, de 30 minutos, a disputarse desde las 16 hs en conjunto con la Top Race Junior.