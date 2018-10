Flaqué obtuvo un sexto puesto para seguir sumando

El piloto sanjuanino Fabián Flaqué, completó hoy la 10ª fecha del Top Race Series en el Autódromo Jorge Angel Pena de San Martín, provincia de Mendoza, donde finalizó en el 6º lugar, en una carrera final que no se disputó tal cual el cronograma de competencia lo tenía previsto.

Sucede que la categoría decidió que la Top Race Series no corriera si final programada, sino que al haber poco parque en esta fecha, se cambió el cronograma y la Series debió correr su carrera final junto al Top Race, categoría mayor y sensiblemente más veloz, que largó por delante, dejando en la parte posterior de la grilla a la Top Race Series, aunque por supuesto corrieron con clasificaciones separadas. A bordo del Fiat #1 del Octanos Competición, Fabián largó desde el 6º lugar y no tuvo muchas chances de avanzar, con algunas complicaciones en algunos sectores del circuito.

“El auto no quedó bien, iba mucho de trompa en la curva 2 y 3 y eso nos ha complicado todo el fin de semana. En ritmo no era bueno, no es que viniéramos mal, sino que no era el ritmo que esperábamos” comentó Flaqué al completar las vueltas pactadas para la final. “Igual vamos a seguir trabajando para mejorar y recuperar el ritmo que teníamos hace 2 o 3 carreras atrás, así que debemos seguir trabajando para recuperar todo”sentenció Fabián no del todo conforme con el rendimiento del Fiat.

La carrera fue ganada por el puntero, Gastón Crusitta, escoltado por Gonzalo Perlo y Tomás González, quienes subieron al podio mendocino. Las posiciones en el campeonato lo tiene a Fabián Flaqué en el 6º lugar con 78 puntos. Ell líder es Crusitta con 166, escoltado por Gonzalo Perlo con 152.

“Quiero agradecer a quienes me apoyan, como el Gobierno de San Juan, Taraborelli, Diario de Cuyo, Delta Minning, JC Fitness, Ingemix, Nielsen Expediciones, Mini Market Celilif, Hair Recovery y Módena Construcciones, a mi familia y a mis amigos, comentó finalmente Fabián que disputará la próxima fecha el 11 de Noviembre en el Roberto Mouras de la Plata