Gran cosecha de medallas en la segunda jornada de los Binacionales

San Juan sigue sumando medallas en los 21° Juegos Binacionales de la Integración Andina Cristo Redentor en la Región de Bernardo O´Higgins en Chile, donde el lanzamiento de Jabalina en Atletismo, la Carrera por Puntos en Ciclismo y los 100 mts espalda y 1500 mts libres en Natación, dieron sus frutos sumando 4 preseas al medallero de la delegación de sanjuanina.

De esta manera a delegación sanjuanina ya suma 6 medallas en los dos días de competencia. Dos de Oro en Ciclismo y Atletismo, una de Plata en Natación, y tres de bronce en natación y dos de ciclismo. Los resultados de cada deporte en la jornada de hoy, fueron los siguientes:

ATLETISMO

La única medalla dorada del día le corresponde al veinticinqueño Mayco Coria, ORO en Lanzamiento de Jabalina con una marca de 52,31 mts, obtenida en el 5° de sus 6 intentos, logrando colgársela máxima presea en la especialidad.

Hicieron su mejor esfuerzo, pero no llegaron a puestos de podio, Ezequiel Fernández que finalizó séptimo en su serie en los 100 mts, como asi tampoco, Daniela Ruarte que finalizó en el mismo puesto, séptima también en los 100 mts rama femenina. En la final de los 800 mts, Erik Ruarte finalizó séptimo y Rodrigo Elizondo en octavo puesto.

Mañana continua la actividad en la Pista del Complejo Patricio Mekis en Rancagüa.

NATACION

La natación es otra de las fijas en la obtención de medallas. Hoy se cosecharon dos preseas, una de PLATA y otra de BRONCE. La plateada fue de Rosa Mulet en 100 mts espalda, mientras que Gerónimo Maldonado fue BRONCE en 1500 mts libre.

Enzo Greco finalizó en el 4º lugar en los 50 mts libre y estuvo muy cerca del bronce, mientras que en las postas, varones 4×100, los chicos finalizaron en 4º lugar y las chicas en el 6º.

CICLISMO

Medalla de BRONCE para Agustín Delgado en Carrera por Puntos. El sanjuanino acumuló 36 pts, contra los 42 del ganador de la medalla dorada, Felipe Pizarro de Maule y los 39 de Tomás Moyano de San Luis, que ganó medalla plateada.

Esta vez no se le dio a San Juan en Velocidad Olímpica. Los dirigidos por Ernesto Fernández, finalizaron 7° con un tiempo de 0:53,548 seg. El oro fue para Metropolitana, la Plata para San Luis y el bronce para Maule

FUTBOL FEMENINO

Victoria de San Juan, derrotó a Córdoba por 2 a 1 Laura Aragón y Guadalupe Gómez, los goles de San Juan, el gol de Córdoba lo hizo Paulina Gramaglia. Gran victoria sanjuanina que le permite liderar el grupo A con 4 puntos, escoltado por Córdoba y O´Higgins con 3 y cierra Maule con 1 punto. Mañana se define el paso a semifinales y las sanjuaninas tienen todas las chances. A las 11:30 hs enfrentarán a las locales de O´Higgins.

VOLEY

En varones, San Juan cayó con Mendoza por 3 a 1 (17/25, 18/25, 25/18 y 21/25) y complica su clasificación, luego de ganar ayer frente a Valparaiso. Mañana deberá derrotar a Metropolitana a las 11 hs para pasar a semifinales y defender el ORO que consiguió en los pasados Juegos Córdoba 2017

Las damas jugaron frente a Córdoba y fueron derrotadas claramente por 3 a 0. Con parciales 25/10, 25/14 y 25/23, las chicas sanjuaninas quedaron fuera de la instancia de semifinales. Mañana se medirán con Metropolitana a las 15 hs.

HANDBALL

Una de cal y una de arena para San Juan. Los varones cayeron con Mendoza por 20-14y mañana deberán enfrentar a Metropolitana a las 9:30 hs, en el último partido de la fase clasificatoria, buscando posicionarse un poco mejor para pelear por el 5º puesto.

Las chicas cumplieron con su objetivo, le ganaron a San Luis 24 a 21 y mañana deberán enfrentar a Valparaíso a las 17hs.para buscar la clasificación a las semifinales.

TENIS

En rama femenina, las chicas sanjuaninas no pudieron con las cordobesas cayendo en los dos puntos de singles y posteriormente en el dobles, englobando un resultado final de San Juan 0 – Córdoba 3. Franca Bucco (Cba) venció a Delfina Alessi (SJ) por 6/0 y 6/1 y Lucila Medina (Cba) a Josefina Vagliengo (SJ) por 6/1 y 6/3.

San Juan jugará mañana frente a Metropolitana 9:30 hs, pero ya sin chances de clasificar a semifinales.

Los varones tampoco tuvieron fortuna enfrentando a la Docta. Matías Santillán (Cba) derrotó a Sebastián Segado (SJ) por un doble 6-1, mientras que Mateo Etcheverri (Cba) dio cuenta de Roberto Madcur por un doble 6-3 . En el último punto en dobles, la pareja cordobesa integrada por Lisandro Martínez Toledo y Mateo Etcheverri vencieron a los sanjuaninos Sebastián Segado y Jerónimo Mazzei por 6/2 y 6/4 y de esta manera, Córdoba venció a San Juan por 3 a 0.

Mañana a las 9:30 deberán enfrentar a Maule y deberán buscar la victoria para esperar el paso a semifinales.

BÁSQUETBOL

El deporte de la naranja no tuvo la dosis de fortuna que se esperaba y cayó en ambas ramas. Las chicas sanjuaninas cayeron ante Córdoba por 35-98, y mañana se medirán ante O´Higgins a partir de las 17hs.

En los varones, la derrota fue ante Córdoba por 73 a 50, y tampoco consiguieron el pasaje a semifinales, al caer en los dos partidos que disputaron. Al igual que las chicas, mañana se medirán ante O´Higgins a las 17 hs

TAEKWONDO

En la jornada de hoy en horas de la mañana, los chicos del taekwondo no pudieron ante Córdoba y perdieron en las 3 categorías, Víctor Salas, Sebastián Jofré y Ramiro Carranza. Lamentablemente, este último quedo fuera de competición, por una lesión en su mano.

Lucia De Los Ríos, la única dama que vino a competir también quedo fuera por una lesión en el pie derecho.

Por la tarde, Jofre y Salas, los dos sanjuaninos que siguen en carrera cayeron ante la Región de Metropolitana. Mañana se disputará la ronda 4, solo con dos de los 4 chicos que San Juan trajo a competir en uno de los deportes en formación, y en etapa de aprendizaje.

TENIS DE MESA

San Juan compitiendo solo en rama masculina, quedó hoy en el 8º lugar en equipos varones. Los chicos que conduce Pablo Tabachnik, cayeron contra San Luis por 3 a 0 y posteriormente con Mendoza por idéntico marcador. Mañana san Juan no participará ya que se realizan los dobles mixtos

VIERNES 19 – COMPETENCIAS

08:00 a 09:00hs. Taekwondo Damas y Varones (Pesaje)

09:00 a 12:00hs. Natación Damas y Varones (Tercera Jornada)

09:00 a 12:30hs. Taekwondo Damas y Varones (Ronda 4 por Categorías)

09:30hs. Tenis Varones (Maule vs San Juan) Singles

09:30hs. Tenis Damas (Metropolitana vs San Juan) Singles

09:30 hs Balonmano Varones (San Juan vs Metropolitana)

10:00 a 14:00hs. Atletismo Damas y Varones (Segunda Jornada)

11:00hs. Voleibol Varones (San Juan vs Metropolitana)

11:30hs. Fútbol Damas (O´Higgins vs San Juan)

15:00hs. Voleibol Damas (San Juan vs Metropolitana)

15:00 a 19:00hs. Tenis de Mesa D y V (Competencias Individuales)

15:30hs. Tenis Damas (Metropolitana vs San Juan) Dobles

15:30hs. Tenis Varones (Maule vs San Juan) Dobles

15:30 a 18:00hs. Natación Damas y Varones (Cuarta Jornada)

16:00 a 19:30hs. Taekwondo Damas y Varones (Ronda 5 por Categorías)

17:00hs. Básquetbol Damas (O´Higgins vs San Juan)

17:00hs. Básquetbol Varones (O´Higgins vs San Juan)