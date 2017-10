Gremialistas disertaron a favor del trabajo sin violencia

Durante la tarde del martes, autoridades gremiales, afiliados y público en general se acercó al Salón Auditorio Eloy Camus para participar del Primer Encuentro Sindical en Defensa del Trabajo Sin Violencia, denominado “CON-TRATO”.

Una de las principales violencias que sufren las mujeres en el trabajo es el acoso. Esto muchas veces pasa desapercibida, excepto para quien la soporta, afectando tanto su vida personal como familiar, teniendo en algunos casos un efecto expansivo, que trasciende el plano meramente laboral, afectando también, a la esfera social de quien la padece.

Los disertantes también señalaron que no son pocos los casos en los que la actitud de las empresas, donde la victima presta servicios; lejos de defender a aquellos afectados, de ordenar medidas preventivas y correctivas, miran para otro lado, no ayudando, no involucrándose, algunas veces de manera intencional, o no.

Además, los disertantes confirmaron que cómo consecuencia de la violencia laboral, el trabajador puede tener estrés, problemas nerviosos, depresión, baja autoestima, fobias, menor rendimiento, aumento de accidentes, temor o pérdida de empleo o hasta el suicidio.

También, dentro de las organizaciones genera un malestar entre los trabajadores, desprestigio social, pérdidas económicas, entre otras cosas.

Las autoridades del Encuentro fueron: Eduardo Cabello, delegado regional de la CGT San Juan UOCRA, Gabriel Pacheco, sub delegado regional CGT UPCN, Antonio Ponce, delegado regional adjunto CGT STOTAC y Mario Matic, secretario general Asociación Bancaria Seccional San Juan.

Por su parte, los disertantes fueron: Beatriz Farah, secretaria de Extensión y Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Cuyo, Claudio Tapia Martínez, medico especializado en Medicina del Trabajo, Hingiene y Seguridad, Marcelo Garcia Lloveras, abogado laboralista, abogado del Sindicato Plástico y de Farmacias y por último Claudia Ormachea, secretaria general de los Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Asociación Bancaria.