El gremio Adicus fijó posición en medio del conflicto en DAMSU

En medio de una fuerte polémica desatada entre las autoridades de la obra social DAMSU, de los trabajadores de la UNSJ, el gremio Adicus emitió un fuerte comunicado en el que piden que se dejen de lado intereses personales y se privilegie el bienestar y la buena atención de los afiliados.

Desde el gremio que preside Jaime Barcelona le pidieron a la obra social que privilegia el servicio a los afiliados por sobre intereses políticos. “Llamamos a la reflexión a los distintos sectores políticos involucrados a remediar los conflictos internos y de poder y solucionar de una vez por todas los intereses y necesidades de los afiliados”, aseguran en el fuerte mensaje.

La queja del gremio llega después de un nuevo capítulo en el escándalo que se viene sucediendo dentro de DAMSU. Este jueves cuando los flamantes consejeros docentes y no docentes, que fueron elegidos a fines del 2018, pretendieron asumir sus nuevos cargos, Zulma Corzo la presidenta del Consejo Directivo de la obra social habría ordenado que les prohíban el ingreso al edificio.

Por su parte, la titular de la entidad puso en duda la legalidad de los comicios en los que resultaron electos estos nuevos consejeros.

Esto generó gran malestar en los nuevos consejeros docentes y no docentes que hablaron hasta de llevar un reclamo formal ante la Justicia para tratar de poner fin a las polémicas con Corzo.

Comunicado de Prensa

La Agrupación Acción Plural, actual conducción de la Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (ADICUS) expresa su posición sobre la situación actual que atraviesa la obra social del personal docente y no docente de la Universidad Nacional de San Juan (DAMSU):

1- Aclaramos que DAMSU es una institución independiente a la Universidad Nacional de San Juan y al gremio ADICUS, respectivamente.

2- Manifestamos nuestra preocupación dado que el DAMSU es tomado por la disputa de varios sectores políticos que desean apoderarse de su conducción, demostrando claramente que no les interesa en los más mínimo a los afiliados.

3- Informamos que no participamos de las elecciones para la designación de autoridades del DAMSU, previstas en primera convocatoria para el día 28 de diciembre por un sector que disputa DAMSU, y tampoco lo hará en segunda instancia para el día 20 de marzo por la otra agrupación que disputa DAMSU, ya que consideramos que ninguno de estos sectores políticos contribuye al crecimiento, intereses y necesidades de nuestros afiliados.

4- Comunicamos nuestra total incertidumbre, al igual que los docentes y no docentes de la UNSJ, acerca de lo que va a suceder con la obra social DAMSU.

5- Desde Acción Plural (actual conducción de ADICUS) llamamos a la reflexión a los distintos sectores políticos involucrados a remediar los conflictos internos y de poder y solucionar de una vez por todas los intereses y necesidades de los afiliados.

6- Ante cualquier inconveniente, informamos a los interesados dirigirse a ADICUS (Av. España 510 sur) para trabajar sobre asesoramiento y un plan de contingencia y/o alternativo. ADICUS atenderá al público durante el mes de enero: hasta el 12/01 de 8 a 17 horas y desde el 14/01 de 8 a 12 horas.

Acción Plural

Conducción de ADICUS – Prof. Jaime Barcelona