Hablemos de Autismo: la importancia de un diagnóstico temprano

Hoy 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Autismo, una jornada que invita a reflexionar sobre una condición que afecta a uno de cada 68 chicos, pero de la que, lamentablemente, muy poco sabemos como sociedad.

Por esta razón, DIARIO HUARPE dialogó con el psicólogo Eduardo Andino, quien estableció algunos puntos básicos que debemos conocer. “El autismo no es una enfermedad, sino un trastorno que implica distintos síndromes y en el cual se ve afectada, primariamente, la esfera de lo social en el niño”, explicó el profesional. A pesar de que existen visiones estereotipadas con respecto a lo que este síndrome significa, la realidad es que se manifiesta de diferentes maneras en cada persona lo que, muchas veces, dificulta su diagnóstico.

Tal como lo indican estudios recientes, por lo general, pasan dos años desde que los papás comienzan a expresar sus primeras preocupaciones hasta el diagnóstico certero.

“Yo me di cuenta de que había algo diferente en él entre los 4 y 5 años, aunque primero se lo atribuí a la muerte de mi padre”, recordó Marita, mamá de un joven con Asperger consultada por este medio, a lo que agregó que las respuestas de los profesionales no llegaron tan rápido. “Esto no es como una radiografía en la que uno ve si hay una fractura fácilmente, hay que consultar a un gran número de especialistas e ir descartando distintos trastornos“, explicó la mamá.

Por otro lado, Marina Aldeco, madre de un chico con autismo y presidenta de PASCUA, explicó que en su caso notó una cierta desconexión desde los primeros meses de Lucas, su hijo. “Podía pasar un día completo en silencio, sin reclamos”, explicó la mamá. Con Lucas el diagnóstico también se hizo esperar y recién a sus 6 años, en Buenos Aires, le dieron un nombre a lo que tanto preocupaba a Marina.

En este sentido, si se acortara esa brecha promedio de dos años entre las primeras señales y el diagnóstico de Autismo, una gran cantidad de chicos y sus familias tendrían la oportunidad de transitar un camino diferente. Como destaca el licenciado Eduardo Andino “un diagnóstico temprano es fundamental y determina la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo que los chicos van a tener”. De esta forma es esencial que la sociedad toda esté informada y conozca las señales de alerta.

¿Cuáles son las señales de alerta?

Si bien el Trastorno del Espectro Autista se manifiesta de distintas maneras en cada persona, pueden establecerse una serie de señales básicas para tener en cuenta.

-El niño no sigue con la mirada a la madre.

-No responde al llamado por su nombre o dejó de hacerlo.

-No mira a las personas cuando éstas le hablan.

-No emite palabras o dejó de pronunciar las que sabía.

-No señala con el dedo para conseguir o mostrar aquello que desea.

-No juega simbólicamente (juegos de ficción: muñecas, juegos de roles).

-No comparte con otros el interés por juguetes, objetos, ni situaciones.

Como explicó Andino, “es muy importante que la sociedad esté informada, no sólo para la detección temprana del trastorno en aquellos niños que viven con esta condición, sino también para que se dé una inclusión sana”.

En este sentido, el especialista comentó que si bien la inclusión en el ámbito educativo se está desarrollando de manera efectiva, no sucede lo mismo en el ámbito laboral o social. “No existen características físicas visibles que le comuniquen al resto de las personas que los chicos o jóvenes tienen Autismo, lo que hace que muchos no sepan cómo interactuar con ellos”, argumentó el profesional.

Secarse las lágrimas y enfrentar la situación

El recibir un diagnóstico como este es un baldazo de agua fría para la mayor parte de los papás. “Algunos entran en shock, lo niegan, piensan ‘¿por qué a mí?’, y otros lo aceptan rápidamente”, explicó Andino sobre la reacción de los padres al enterarse de que su hijo padece Autismo.

“En terapia, lo primero que hacemos es trabajar con el entorno del chico, ya que su actitud va a ser decisiva para el desarrollo del niño”, agregó el profesional.

Por su parte, Marita Flores explicó cómo fue el proceso en su caso: “Primero es shockeante, hay que tratar de no desmoralizarse, aunque cuesta. Después de secarse las lágrimas hay que abrir la mente y buscar a los profesionales más idóneos. Hay que probar los feelings que el niño tenga con los profesionales, porque es como una cuestión de amistad, no se va a llevar bien con todos. Mientras más temprano se tome el diagnóstico certero, le vas a poder dar las estimulaciones necesarias de los profesionales que vayan al foco, tratando de poderlos llevar a una mejor calidad de vida, y mejor va a ir avanzando“, explicó la mamá de Matías, un joven con Asperger que está realizando el cursillo para estudiar Bibliotecología.

Un mensaje tranquilizador para los papás

“Si bien hay distintos grados, son chicos que van a poder desarrollarse y tener una vida normal”, explicó el profesional consultado. Por su parte, Marina, quiso dirigirse a los papás que se encuentran transitando los primeros pasos en cuanto al tratamiento de sus hijos y decirles que “no hay que ponerles un techo porque los van a sorprender. En estos casos no es bueno pensar a futuro sino ir en el día a día. De lo contrario se torna frustrante. No sabemos con qué nos va a sorprender el mañana”.

PASCUA: Un lugar donde encontrar contención

Como explica la mayor parte de los papás que han transitado por “las arenas movedizas” en camino a un diagnóstico certero, lo mejor es contar con el apoyo y la contención necesaria. En este sentido, la Asociación Civil PASCUA (Padres de San Juan por una mejor calidad de vida del niño con Autismo) agrupa a distintas familias y profesionales dedicados al abordaje terapéutico de niños y jóvenes con TEA.

Para comunicarte con ellos podés comunicarte a los siguientes números:

-Marina Aldeco: 2646727425

-Natacha Garay: 2644390873