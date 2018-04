Es casi un lugar común la frase de que “un padre daría la vida por su hijo”, pero qué pasa cuando un hijo realmente está en riesgo y sólo se tiene unos segundos para reaccionar y salvarle la vida. Sin dudas, Claudio Flores sabe perfectamente lo que se siente, ya que durante la noche de este martes pudo reaccionar en una fracción de segundo y salvar a su pequeño hijo Bástian quien acababa de caer por un pozo y era arrastrado por la corriente de agua de un canal entubado.

Ya más tranquilo y con el niño en sus brazos, Claudio contó que en la noche del martes salió a comer algo con su pareja Celina Peralta, y sus dos hijos Brian de 6 años y el pequeño Bástian de 4 años. “Siempre vamos a un local que vende carne, pero esta vez quisieron panchos”, aseguró Claudio como reconociendo que el destino tuvo que ver con ese cambio y el posterior accidente de su pequeño que ocurrió en la zona de Circunvalación y Conector Sur.

Una vez en la zona, uno de los niños quiso ir al baño, por eso el padre de familia se alejó con los pequeños para llevarlo a una zona más oscura, cuando venían de vuelta, el pequeño Bastían desapareció de la vista de su madre, Celina Peralta, quien comenzó a gritarle a Claudio para que los buscara.

“Cuando vi que mi bebé se había caído al pozo me iba a tirar, pero Claudio me dijo no me tiro yo”, aseguró Celina aún con ronquera y la voz entrecortada después de la que definió como la peor noche de su vida.

De inmediato, Claudio tomó la palabra: “Cuando me tire al agua mi niño ya iba lejos, lo arrastraba el agua, yo se nadar, por eso intenté flotar, me puse los brazos pagados al cuerpo para poder dejarme llevar más rápido, en todo momento sentía la voz de mi Bástian que me gritaba”, aseguró el hombre quien quedó desempleado hace poco cuando lo despidieron de una empresa en la que era chofer.

El joven contó que cuando por fin alcanzó al niño lo agarró fuerte. “Le pedía que me hablara para saber que estaba bien él me decía que llamara a la Policía para que nos sacaran del pozo”, contó este padre mientras le tocaba con dulzura la cabeza a su pequeño.

Cuando los sacaron del agua helada, llegó el temor de que Bástian tuviera alguna complicación. “Cuando vi que le sangraba la cara, me puse como loco pensé que tenía una herida grave, pero menos mal que es sólo un corte en forma de V, le han hecho varios puntos”, aseguro el joven papá.

Después de la conmoción generada por la historia de Bástian, que fue publicada en exclusiva por este diario, ahora el pequeño y su familia buscan reponerse de lo que pasó y aún agradecen a “Dios que Bástian está bien”.