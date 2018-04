Habló el papá héroe: “Lo único que le agradezco a Dios es que Bástian esta bien”

Es casi un lugar común la frase de que “un padre daría la vida por su hijo”, pero que pasa cuando un hijo realmente está en riesgo y sólo se tiene unos segundos para reaccionar y salvarle la vida. Sin dudas Claudio Flores sabe perfectamente lo que se siente, ya que durante la noche de este martes pudo reaccionar en fracción de segundo y salvar a su pequeño hijo Bástian quien acaba de caer por un pozo y era arrastrado por la corriente de agua de un canal entubado.

Ya más tranquilo y con el niño en sus brazos, Claudio contó que en la noche del martes salió a comer algo con su pareja Celina Peralta, y sus dos hijos Brian de 6 años y el pequeño Bástian de 4 años. “Siempre vamos a un local que vende carne, pero esta vez quisieron panchos”, aseguró Claudio como reconociendo que el destino tuvo que ver con ese cambio y el posterior accidente de su pequeño que ocurrió en la zona de Circunvalación y Conector Sur.

Una vez en la zona, uno de los niños quiso ir al baño, por eso el padre de familia se alejó con los pequeños para llevarlo a una zona más oscura, cuando venían de vuelta, el pequeño Bastían desapareció de la vista de su madre, Celina Peralta, quien comenzó a gritarle a Claudio para que los buscara.

“Cuando vi que mi bebé se había caído al pozo me iba a tirar, pero Claudio me dijo no me tiro yo”, aseguró Celina aún con ronquera y la voz entrecortada después de la que definió como la peor noche de su vida.