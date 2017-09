Informan a los municipios cuáles son las esquinas más peligrosas de San Juan

Hace un año se ponía en funcionamiento el observatorio de seguridad y movilidad vial. Esto fue uno de los objetivos prioritarios que se propuso el actual Gobierno Provincial.

Por dicho motivo se realizó un acto en el cual la directora nacional del observatorio, Verónica Heller, resaltó el compromiso de la provincia en esta materia y, sobre todo, la dinámica de “trabajo en equipo” que planteó Nación para trabajar la seguridad vial.

“El observatorio tiene que entender qué pasa en la provincia y convocar a los actores que en San Juan son claves. Pero también es parte de un país, y nosotros necesitamos a nivel nacional mirar ese mapa, por lo que es clave tener procedimientos que sean usados en todo el territorio”,

Es por eso que existe un formulario estadístico único, con variables que tienen que no pueden faltar en el análisis de la seguridad vial. El formulario pronto será parte del SIGISVI, un sistema informático que reunirá la información de seguridad vial de todo el país y permitirá facilidad de acceso a instituciones y a la ciudadanía.

ALGUNAS DE LAS ESQUINAS MÁS PELIGROSAS SON:

CAPITAL: Avenida Libertador y Las Heras

RAWSON: Conector Sur y República del Líbano

SANTA LUCÍA: Ruta 20 y Gorriti

RIVADAVIA: Conector Sur y Cabot

CHIMBAS: Benavides y Salta

Es importante destacar que el observatorio provincial está dividido en dos grandes áreas:

La de seguridad vial, que abarca estadísticas de siniestros, análisis de datos, determinación de puntos críticos, zonas de conflicto, etc.

La nueva área de Movilidad, que está en desarrollo y tendrá como eje el análisis del flujo vial de la Provincia y la realización de un plan de movilidad “ambicioso”.

“Queremos conocer cuáles son las zonas más complicadas, el caudal vehicular, qué se puede mejorar en cuanto a los sistemas”, señaló Celina Ávila, coordinadora del observatorio en la Provincia.

Además, el director de Tránsito, Jorge Martín, sostuvo que “fue anunciado en el discurso del gobernador como uno de los objetivos a cumplir en 2016 y así lo hicimos. Es fundamental contar con una herramienta que no solo nos de datos sueltos como bien hace la policía, como registrar los siniestros y sus características, sino hacer análisis de esos datos”.

“De los 19 municipios gran parte priorizó como problema de salud el tema de la seguridad vial. Esto implica un cambio sustancial: ponerlo como problema de salud y como problema municipal”.

Para finalizar, Martín, comentó que “entender que la siniestralidad no es solo un problema del ministerio de gobierno sino de salud. Hay camas que se ocupan que no están disponibles para enfermedades crónicas porque están ocupadas por accidentados. Si bien es un aniversario no hay demasiadas cosas para festejar. Estamos menos peor, pero simplemente la intención es trabajar para que la tendencia sea a disminuir la cantidad de siniestros y sobre todo fallecidos, en San Juan no nos sobra nadie y hacia eso tenemos que apuntar”, concluyó.