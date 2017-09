Ingresá y mirá cómo quedará la nueva peatonal

En la mañana del lunes, fue firmado el convenio para la remodelación de la peatonal. La propuesta ganadora, en octubre de 2016, fue adaptada para responder a requerimientos de ordenamiento territorial y al presupuesto estipulado. Quienes realizaron el proyecto ganador fueron Marcelo Yornet, Valentina Alborch, Marcelo Scalia y Francisco Velert.

Esta remodelación no solo introducirá importantes cambios en la actual peatonal, sino también la ampliará a más del doble. Se contempla sumar la calle Tucumán hasta Libertador, reformular las calles de alrededor de la plaza 25 de Mayo, la General Acha desde Rivadavia hasta Libertador y Laprida desde General Acha hasta Avenida Rioja.

Marcelo Yornet, el ganador del proyecto y director de arquitectura dijo que este convenio “sería el puntapié inicial para realizar esta obra que tanto requiere la ciudad de la Capital”. Además, dio a conocer que esta es la primera etapa, que incluye a la peatonal. Después hay “una remodelación de las calles adyacentes a la plaza, se transformarán en semi peatonales”. Este convenio es un aporte de 48 millones de pesos para el inicio de las obras. “Espero que esta obra se concrete a la brevedad”, finalizó Yornet.

Franco Aranda, intendente de Capital, dijo que el proyecto ganador puso en el papel las ideas de muchos sanjuaninos, comerciantes y personas que visitan a diario la peatonal.

En cuanto al convenio, Aranda dijo que “hubo tiempo de demora importante pero nosotros no queríamos avanzar sobre algo que no era seguro”. “No queríamos comprometernos en algo y después no hacerlo”, agregó el intendente.

El dinero necesario será cerca de 70 millones, 40 de ellos, serán puestos por el Gobierno de la provincia.

“Queremos hacer este proyecto en menos de un año y si la empresa no cumple va a tener que pagar. Queremos una obra que se empiece y se termine, manifestó Aranda.

Hizo un apartado especial para los comerciantes “disculpas a los comerciantes porque seguramente los vamos a molestar, vamos a generar algunos inconvenientes. Pero también es cierto que vamos a estar poniendo en valor cada uno de los comercios cuando esté terminada. Vamos a tener una peatonal moderna como se merece la ciudad de San Juan”, comentó.