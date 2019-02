Luego de que el interventor del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) denunciara a un funcionario por adjudicaciones fraudulentas de casas, ahora desde la repartición tomarán acciones legales contra los que hasta ese momento sólo se consideraban estafados.

Según contó el titular del IPV, Juan Pablo Notario ahora se denunciarán a las personas que habían denunciado ser estafadas por el funcionario que habría falsificado la documentación y realizado las adjudicaciones de manera ilegal.

Es que el titular del IPV entiende que si bien estas perdonas accedieron de manera inadecuada a una adjudicación, también formaron parte de una maniobra ilícita, algo que intentarán demostrar en la Justicia.

“En definitiva, las personas que hoy habitan esas casas que compraron de manera fraudulenta, son parte de la causa. En algún momento como denunciante, pero llegado el caso y corroborado que pagaron por hacer una adjudicación de manera fraudulenta, nosotros vamos a actuar también haciendo la denuncia que sigue que es el definitiva contra las personas que hoy las están habitando”, sostuvo Notario.

Por el momento son 17 los casos que se registraron y están siendo investigados.

“Tarde o temprano se encargará la Justicia de desocupar esas viviendas. Muchas de esas casas estaban en un trámite de adjudicación pero no estaban siendo habitadas por falta de algún trámite y por eso estaban desocupadas. Hasta el momento no han aparecido nuevos casos pero no quito que se vaya a dar”.

El caso se dio a conocer sobre fines de octubre cuando Notario denunció en la justicia a Jorge Iván Pereyra (38) quien habría utilizado su puesto como empleado del Archivo Complementario del IPV para captar personas y estafarlas con la entrega de viviendas a través de un pago que debían realizar las personas de las falsas adjudicaciones.