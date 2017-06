Jorge Lozano es el nuevo arzobispo de San Juan de Cuyo

En un día histórico para la fe católica sanjuanina, esté sábado se realizó el traspaso de mando entre monseñor Alfonso Delgado a monseñor Jorge Lozano.

Es que después de que el Vaticano aceptara la renuncia de Delgado, quien cumplió la edad requerida para acogerse a la jubilación, en el atril de la iglesia catedral se realizó el emotivo acto al que asistió un centenar de personas que soportaron el viento zonda para participar del acto de sucesión pastoral.

Delgado, ahora arzobispo emérito, le deseó a Lozano que cumpla su misión “con alegría, entusiasmo y la generosidad que te caracteriza”. “Con la gracia de Dios, me comprometo a acompañarte en lo que sea necesario, a seguir rezando por ti y por esta querida Iglesia y por el pueblo sanjuanino. Les pido a ustedes que también recen por él y sepan acompañarlo en todo momento”, expresó.

Después del acto, el nuevo arzobispo encabezó la celebración de la misa y en su homilía, monseñor Lozano dijo: “Doy gracias a Dios por estos meses en que he sido obispo coadjutor, que me permitieron empezar a conocerlos. Gracias a mi hermano Alfonso que me recibió con tanta cordialidad y afecto, y me ayudó a acercarme al camino que viene transitando la Iglesia en San Juan”.

Además, invitó a la sociedad sanjuanina a buscar nuevos caminos “para compartir la alegría de la fe con todos y ser portadores de buenas noticias a los pobres. San Juan el Bautista nos da ejemplo e intercede por nosotros. En la Iglesia necesitamos de todos, no sobra nadie. Estoy para servirles, y eso me provoca una gran alegría. Cuenten conmigo”.