Jóvenes sanjuaninos podrán tener experiencias de trabajo en EEUU

El gobernador Sergio Uñac mantuvo una reunión en la que participaron empresarios argentinos y el ex presidente de EEUU, Barack Obama. Tras ese encuentro, Uñac firmó un convenio The Advanced Leadership Foundation y The Washington Center for Internships and Academic Seminars. El mismo, permitirá que jóvenes sanjuaninos, estudiantes y profesionales realicen experiencias de trabajo y formación en Estados Unidos.

Se harán en importantes empresas o dependencias del Estado. Para la elección se tendrá en cuenta el perfil y la profesión de los participantes. Además trabajarán en proyectos sociales y recibirán entrenamiento en liderazgo.

Según informó el gobernador de la provincia a través de su cuenta de Facebook, esta convocatoria será lanzada muy pronto. Será muy beneficiosa ya que brindará grandes herramientas de desarrollo personal y profesional para jóvenes líderes sanjuaninos.