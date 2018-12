Este sábado, la Caja de Acción Social (CAS) entregó premios los participantes de la Quiniela con cupones no ganadores. En este caso, la última del año, se sortearon cuatro vehículos 0 kilómetros.

Según voceros de la Caja, el sorteo de este sábado por la noche tuvo una gran concurrencia de público y estuvo presidido por la titular de la CAS, Claudia López, acompañada por funcionarios del organismo. Una vez realizado, las autoridades entregaron los premios correspondientes a los ganadores.

Los beneficiados con el sorteo fueron:

1º premio: un automóvil Renault Kwid 0 km más patentamiento, para Jesús Herrera

2º premio: un automóvil Renault Kwid 0 km más patentamiento, para Pedro Moyano

3º premio: un utilitario Citroën Berlingo 0 km más patentamiento, para Ricardo Aballay

4º premio: un utilitario Citroën Berlingo 0 km más patentamiento, para Raúl Arias

5º premio: consistió en una heladera con freezer No Frost de 328 litros para Zacarías Estrada Caballero

6º premio: un aire acondicionado de 3200 W para Maximiliano Andrés Prieto

7º premio: una cocina de 6 hornallas a gas natural para David Raúl Bustos

8º premio: una PC All in One para Víctor Borttie,

9º premio: un lavavajillas para Ricardo Julio Olivera,

En el caso de la Cruzada Solidaria correspondiente a diciembre, el establecimiento ganador fue la Escuela Antártida Argentina del departamento de Iglesia, que se hizo acreedora de una PC All in One y un proyector, indicaron desde Gobierno.

Fuente: Sí San Juan