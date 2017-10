La crisis en la adolescencia, cómo reconocerla y acompañar a los chicos

Teniendo en cuenta la ola de suicidios que se ha registrado en nuestra provincia y que tuvo como protagonistas a adolescente, DIARIO HUARPE dialogó con el psicólogo Gonzalo Pérez Maldonado M. 936, quien explicó la crisis que se atraviesa durante este periodo de la vida.

Al respecto, el profesional comentó sobre la adolescencia:”En esta etapa se viven muchos cambios, decisiones, de pasar de ser hijo y sin responsabilidades, a pasar a ser una persona prácticamente adulta”.

“Cada persona tiene procesos distintos en la adolescencia. En esta etapa a veces se pasan crisis. Muchas de esas no se las puede asociar con una epidemia. En realidad, tiene que ver con cosas muy personales”, expresó.

En relación a los casos de suicidios adolescente, Pérez Maldonado explicó: “Son llamados de atención. A veces las personas no se sientan incluidas en el deseo de alguien. Entonces se busca que el otro se preocupe por él y la adolescencia es explosiva. Algo que quizá para un adulto sea menor, en el adolescente explota y hace un pasaje al acto. En lugar de solucionar los problemas mediante la palabra pasa a actuar”.

Para evitar este pasaje, se considera fundamental la atención que se les presta a los chicos. “El no tener un grupo de contención, de amigos, o el desinterés de sus padres es algo muy importante a lo largo de este periodo”.

Los chicos dan señales y sobre el reconocimiento de ellas, el psicólogo comentó: “Una de las maneras es prestarle atención a señales como el rendimiento en la escuela, que no duerma a la noche, que sufra de insomnio, que se levante a cualquier hora, que no coma bien o como demasiado. Muchas veces esos síntomas son comunes en la adolescencia, pero cuando están exacerbados pueden ser signos de peligro inminente”.

El acompañamiento de los entornos más cercanos durante este momento es la clave para transitar la adolescencia. Al respecto, el psicólogo contó que “Los padres presentes probablemente no se deban preocupar por sus hijos porque están bien cuidados. Padres que no exigen ni demandan, pero si acompañan. Distinto es el caso de los padres que exigen o no brindan apoyo o cariño. Incluso, hay veces que los chicos no reciben atención de los padres durante etapa de transición”.

Además, la ayuda profesional es importante en el caso de detectar signos peligrosos. En este sentido, Pérez dijo: “Muchas veces en un consultorio los chicos encuentran un lugar que no tienen en la escuela ni en la casa. Es la posibilidad de hablar y que de alguien les de una orientación. Que alguien te escuche en la adolescencia es muchísimo”.