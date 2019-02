La dramática historia de Carla, la niña electrodependiente que paga $4.000 de luz

La mamá de Carla Guzmán, Yanina, está viviendo momentos desesperantes ya que su hija es electrodependiente por lo que las tarifas de luz que paga tienen costos sumamente elevados que no puede asumir. Incluso, en solo un mes tuvo que abonar $4000, algo muy difícil debido a que sobrevive gracias a las changas que realiza. Es por eso que pide ayuda ya que ni siquiera tiene la tarifa social que le alivie el bolsillo.

En diálogo con DIARIO HUARPE , Yanina relató los angustiantes momentos que está viviendo. “Hace poco nos entregaron nuestra casa en Chimbas y nos llegó nuestra primera boleta con un insumo de $4000, yo pensé que era por dos meses porque me mudé en noviembre y me llegó en febrero pero cuando fui a Energía San Juan me dijeron que me estaban facturando un solo mes”.

En cuanto a la posibilidad de tener la tarifa social, “me dijeron que no me la otorgaban porque la titular tenía que ser Carlita que es una nena de 10 años”. Es por esto que decidió dirigirse al EPRE para ver si obtenía algún tipo de respuesta pero “solo me dijeron que tratara de pagarla”. Además, le dieron un formulario para solicitar el servicio a través de Nación: “Me dieron un formulario desde Nación que debo enviar por código postal pero hay una demora de 6 meses al menos para que me den una respuesta, no puedo seguir pagando boletas tan caras durante tantos meses, ya no sé qué hacer”, lamentó la mujer.