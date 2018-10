La escuela Provincia de Catamarca festejó sus primeros 100 años de vida

Todos de punta en blanco, los chicos de camisa, las niñas con el pelo adornado con moños y cintas blancas y decenas de personas de todas las edades felices. Es que todos estaban festejando los primeros 100 años de la escuela provincia de Catamarca, ubicada en el barrio San Juan en Capital.

El acto por el centenario de la institución contó con la presencia del ministro de Educación, Felipe de los Ríos y además fueron al festejo ex alumnos y ex docentes que dijeron que no podían estar ausentes del evento. Este es el caso de Blanca Sánchez de Romero, quien fue directora de la escuela en la década del ’60.

“Nuestro primer edificio fue en la zona de Trinidad, allí teníamos unos 50 alumnos, pero cuando nos mudamos para la nueva sede llegamos a tener cientos de chicos en poco tiempo”, aseguró la mujer que no dejaba de recibir saludos de gente que aún la recuerda.

Entre los invitados estaba Federico Amín, un reconocido músico cantante de la exitosa bando local Pijama Party. “Es muy lindo volver a la primaria, tengo hermosos recuerdos de este lugar, principalmente de la seño Anita que nos daba música”, aseguró el joven quien tuvo que acceder a mas de una selfie con los chicos de la escuela.