La importancia de acompañar el desarrollo de su sexualidad

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, Sanatorio Argentino propone una interesante actividad destinada a brindar apoyo a los padres y acompañantes de niños y jóvenes con esta condición, para lograr un óptimo desarrollo de su vida afectiva y sexual.

“Angelitos”, “niños eternos”, “chicos especiales”, son algunos de las palabras que muchas veces se utilizan para describir, cariñosamente, a las personas con Síndrome de Down. Lo cierto, es que más allá de la lingüística, el problema se halla en la correlación que estos vocablos tienen con respecto a la actitud que la sociedad tiene con ellos. No son niños eternos, tampoco ángeles, son personas cuyo desarrollo físico y mental atraviesa por los mismos procesos que cualquier ser humano, y negarlo, es sumamente perjudicial para su desarrollo.

Como explica la Lic. Teresita Laría, la llegada de un bebé con Síndrome de Down es un verdadero balde de agua fría para las familias. “Es un momento en donde surgen sentimientos contrapuestos, ambiguos, donde prevalece la angustia por lo que no fue y el miedo al sufrimiento del chico”, expresa la profesional, a lo que agrega que la situación se hace aún más difícil si los papás no cuentan con el diagnóstico prenatal.

A pesar del difícil momento, con muy poco tiempo, los papás pueden ir disminuyendo esa sensación de angustia y comenzar a vincularse con su bebé como lo habían soñado durante el embarazo. Justamente, los talleres y grupos de acompañamiento tienen esa meta. Como cuenta la psicóloga, en la maternidad del Sanatorio Argentino se fue dando, con el tiempo, un aprendizaje mutuo de los papás y el equipo médico. “Vimos que era muy importante conectar a esos padres que acababan de recibir la noticia con aquellos que ya habían vivido esa experiencia, y que servían de ejemplo para demostrar que sí se puede”.

Es así, como a través de diferentes talleres y cursos, se brindan herramientas útiles a papás y acompañantes de niños y jóvenes con Síndrome de Down, que sirven al desarrollo y educación del chico. En esta ocasión, se decidió que el primer taller del año se focalice en “La vida sexual y afectiva de las personas con Síndrome de Down”. Como explica la Lic. Laría, “hay muchas dudas y preguntas sobre cómo acompañar en esta etapa que resulta tan difícil para cualquier padre”. En este sentido, la profesional agregó que “en conjunto con la Dra. Saldívar, vimos importante generar este espacio en el cual se aborda la sexualidad en el interjuego con las relaciones familiares e interculturales. Qué decirles, cómo hacerlo. El no tratarlos como bebés. Aprender a hablar sobre sexualidad con sus hijos”, todas son temáticas difíciles de tratar para todo padre, y en estos casos se hace más complejo aún.

En definitiva, las personas con Síndrome de Down atraviesan por las mismas etapas evolutivas que cualquier ser humano, incluso en lo que respecta a su sexualidad. Es saludable entenderlo así y no negar este aspecto de su vida para el pleno desarrollo de su afectividad. Para todo padre, pensar en estos temas es complicado y es por eso que en casos como estos, el acompañamiento es fundamental. “A veces somos los papás a los que nos cuesta darles este espacio de adultos, nos parece que no van a poder desarrollar su intimidad”, cuenta la psicóloga.

Si sos papá de un niño o joven con Síndrome de Down, es hora de comenzar a pensar es estos temas. Contar con un grupo de profesionales que ayuden a la familia en el camino es fundamental y seguramente, hará la experiencia mucho más sencilla.

La cita: El taller denominado “La vida sexual y afectiva de las personas con Síndrome de Down” se llevará a cabo el jueves 22 de Marzo de 19:30 a 20:30 hs. en Sala de Ateneos de Sanatorio Argentino (San Luis 433 Oeste, PB) y será coordinado por la Lic. Teresita Laría (Psicóloga) y la Dra. Daniela Saldívar (Médica ginecóloga). La actividad es libre y gratuita, aunque con cupos limitados.