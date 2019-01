La joven Daniela Arregui escribió una carta para agradecer el apoyo que recibió

Carta de Agradecimiento.

Mi nombre es Maria Daniela Arregui, tengo 32 años y muchas granas de vivir. Desde diciembre que padecía un dolor que al final, no me dejaba movilizarme. Por lo que tuve que ser intervenida quirúrgicamente. En el 2016 me diagnosticaron cancer de mama. Luego de hacer todo el tratamiento estuve bien un tiempo, pero en el 2018 apareció una lesión en la 8va vértebra de mi columna, ya a un 50% de su aplanamiento por el tumor que la comprometía por completo. Lo cual hacía que invadiera el canal medular y comenzara a afectar nervios y terminaciones, de no operarlo de inmediato, era seguro la paraplejía, así como el avance de la metástasis del cancer de mama.

Me trasladaron a Buenos Aires, realizaron muchos estudios para estar seguros de realizar la cirugía (la cual constó en sacar en bloque la vértebra, y discos de arriba y abajo, y algunas costillas) ya que estaba progresando rápidamente la fractura de la columna y teníamos que estar seguros de que fuera el único foco por ahora visible de enfermedad. Una vez así resuelto, el 2 me embolizaron para resecar el tumor y el 3 tuve la operación, que duró más de 8horas. Fue muy difícil para mi familia porque no sabíamos que podía pasar, una intervención de tal alta complejidad, con riesgos de no volver a caminar o quedar con secuelas neurologicas, pero que tampoco tenía otra solución, fue difícil para todos. Por suerte salió todo muy bien, me entregué a las manos de quienes yo consideré los profesionales idóneos para tratarme. Y así es que hoy ya estoy en recuperación. Estuve dos días en terapia intermedia en el hospital italiano y ayer sábado me pasaron a sala común, a internación. Se espera que esté una semana en recuperación, ya que me sacaron una vértebra crucial del centro del tórax y la mitad de dos costillas de cada lado. Hay que volver a sostener el torso y prepararme pronto para continuar con tratamiento de quimioterapia y rayos. Estoy haciendo todo de mi para salir rápido de esto, y seguir con mi salud. Quiero mucho la vida que llevo, y a las personas que están en ella. Agradezco a todos los medios que compartieron mi historia y de esta manera pude conseguir que un juez federal apruebe el recurso de amparo para mi tratamiento. Creo que es importante apoyarnos entre todos y saber que vivimos en comunidad y que entre todos podemos ser escuchados y lograr salir adelante. Muchas gracias.

