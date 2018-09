La Oveja Negra estrenó una versión de un clásico del folclore sanjuanino

Con un ritmo bailable y pegadizo a lo que se sumó la participación de 30 artistas de los más diversos rubros. Así es el nuevo video que estrenó la Oveja Negra y los García que esta vez se animó a reversionar “San Juan por mi Sangre” de Ernesto Villevivencio.

El video que mantiene un ritmo movedizo y con una cuidadosa edición fue publicado en los primeros minutos de este miércoles y ya fue visto por cientos de personas. Desde la Oveja Negra explicaron que esta canción formar parte de un proyecto con versiones de canciones folclóricas de la región de cuyo.

La idea es ir transformando así, cuecas, valses, gatos y tonadas a su género particular, como Cumbia, Rock, Ska, etc. Tales como San Juan por mi Sangre, Pongalé por las hileras, Cochero e Plaza, La del Jamón, Vallecito, etc. La idea es rescatar dichas obras y ponerlas a disposición de un espectro más amplio en lo que respecta al género, sin perder la Tradición y riqueza de la música y las letras de esas grandes composiciones.