La pasión por la semita se hizo sentir en la Residencia de Adultos Mayores 

Sin duda, es uno de los productos gastronómicos que define la identidad del sanjuanino y como tal merece un festejo. Es por esto que este sábado se realizó la 2da Edición de la Fiesta de la Semita.

La celebración fue en la Residencia de Adultos Mayores Eva Duarte de Perón y los abuelos fueron los anfitriones del evento.

Durante la tarde hubo concurso para elegir a la semita más sabrosa. Fueron 19 los participantes que amasaron a la vista de todos los presentes, quienes, curiosos consultaban sobre sus secretos para lograr la mejor semita.

Finalmente, resultó ganadora Adriana Funes, oriunda del departamento Valle Fértil, quien agradeció a sus hijas y recordó a su madre: “Ella me dejó de herencia todo lo que se, me pasan muchas cosas por la cabeza, me siento muy orgullosa y contenta”.

Mientras que Teresa Diaz de Calingasta y María Pereyra de Capital, de quedaron con el segundo y tercer lugar respectivamente.

Además y para que sea un verdadero festival en honor al manjar local, hubo shows artísticos de la mano de Leo Jorquera, Daniel Giovenco, Doble o Nada, Ecos del Canto y La banda del Dogor y juegos para los más pequeños.