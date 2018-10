La sanjuanina que encontró a su perro después de 5 años conmovió al país

Una historia de película fue la que vivió la sanjuanina Candelaria Martín, es que perdió a su perro y, gracias a las redes sociales, logró encontrarlo cinco años después.

Cuando vio la foto en Instagram, Candelaria no lo dudó, era su mascota: “Lo reconocí por sus ojos, por su mirada”, dijo la joven. Luego, admitió que “lo que me pasó es un milagro. Recuperé a mi compañero”.

Tobi llegó para los 15 de Candelaria. “Lo elegimos con mis hermanos entre otros cachorros y compartí con él sus dos primeros años de vida”, recuerda. Era juguetón y había aprendido a saltar y abrir con dos de sus patas la puerta-reja del frente de la casa familiar. “Así fue que un día lo perdimos. Mi mamá estaba limpiando la vereda con el portón abierto. El perro pasó la puerta-reja y no lo vimos más”, cuenta.

A pesar de que lo buscaron en diferentes lugares del barrio y la provincia, no podían hallarlo. “Quise creer que lo había adoptado alguna familia y que estaba bien. Me quedé con esa idea y perdí las esperanzas hasta el jueves pasado lo vi y me tembló todo”.

”Cuando ves a tu perro, te das cuenta de que es él por más que pase el tiempo”, explica, aunque también cuenta que no todos sus familiares estaban seguros de que era Tobi. “Mi mamá dudaba pero mi papá y uno de mis hermanos estaban conmigo, creían que era él”.

Es por eso que se animó a escribirle a la mujer que lo había encontrado, tras una charla y varias fotos de por medio que le envió para que viera a su perro de pequeño, esta le dijo que era realmente parecido al cachorro de la foto aunque más grande y que respondía al nombre Tobi. “Cuando me dijo eso casi me muero. Estuve a punto de llorar. Pero me dije, esperá, no te ilusiones. Puede que no sea”. Ese mismo día, decidió ir por ese perro.

Arregló para juntarse con la mujer y asegura que ese momento del reencuentro fue inolvidable. “Me olfateó, después me dio varios lengüetazos, empezó a lloriquear y se tiró de panza para que le hiciera mimos. Ahí se me fueron las dudas: era Tobi. Después hizo lo mismo con mi mamá y se vino con nosotras en la camioneta. Sentí que quería volver a su casa”, finalizó.

Fuente: Clarín.