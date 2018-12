La tarde del viernes se tiñó de celeste para manifestarse a favor de la vida

En la tarde de este viernes decenas de sanjuaninos llegaron hasta las inmediaciones de la Plaza 25 para recordar su posición a favor de la vida y su negativa a la ideología de género.

Con banderas y globos, los manifestantes marcharon desde las puertas de la Catedral hacia la Legislatura provincial. Esta marcha estuvo convocada por distintos agrupaciones provida de la provincia como Abogados por la vida; Unidad provida; Docentes por la vida; Ola celeste; Con mis hijos no te metas; Valores para mi país; Médicos por la vida; entre otros.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Nadya Gómez, referente del grupo “Con mis hijos no te metas” contó la motivación de esta nueva manifestación: “Nuevamente convocamos a los sanjuaninos para que no hayan abortos. Es una realidad que no nos gusta. Además, nuestro código civil dice que hay vida desde la concepción y parece que escribimos con las manos, borramos con los codos y sobre todo hay vidas que se pierden”

“También están los casos en que los que logran nacer les quieren imponer la ideología de género que es una degeneración. Hay que dejar a los niños que crezcan sanos, que después cuando crezcan, elijan lo que quieran ser pero mientras sean niños la educación que se de en los colegios sea lo natural o lo biológico”, añadió Nadya.