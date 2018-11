La viuda de uno de los marinos sanjuaninos aseguró que Macri “tapó” todo

Pasadas las cero horas de este sábado los familiares de los tripulantes del ARA San Juan se enteraron de que habían encontrado la nave en la que viajaban los sanjuaninos Cayetano Vargas, Renzo Martín y Gabriel Alfaro.

Poco después de la confirmación de la trágica muerte de su marido, Cayetano, Carina Funes publicó un mensaje cargado de dolor e indignación en el que trata al presidente de Macri de HDP y lo acusa de haber “tapado” todo lo relacionado con el hundimiento de la nave.

Aquí el texto completo publicado por Carina:

AMOR, un año después de la desaparición los encuentran. Un año nos hicieron sufrir, nos manosearon, y ayer se burlaron de nosotros otra vez el viejo hdrmp se piso solo y el discurso que dieron tanto la armada como el presidente dejaba entre ver qué ellos sabían todo, por eso el reconocimiento al.año. Macri HDP vos tb tenés que pagarla por tapar todo durante un año, y ayer no se si fue caradurez, inconciencia lo que dijiste ” y déjenme decirles que no perdemos las esperanzas que pronto o pocos días esta bandera se plantara en el mar” HIJO DE RE MIL PUTA SIEMPRE SUPE QUE VOS, AGUAD, TODO TU GOBIERNO Y LA ARMADA SABIAN LA VERDAD.

QUIERO LA VERDAD Y QUIERO JUSTICIA,JUSTICIA,JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA,JUSTICIA,JUSTICIA, JUSTICIA,JUSTICIA,JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA POR FAVORRRRRR POR LOS ELLOS LOS 44 QUE MANDARON A MORIR Y LOS ABANDONARON

DIOS BENDITO TE PIDO JUSTICIA POR ELLOS PORQUE LOS.DEJARON, QUE PAGUEN LOS RESPONSABLES DE LA ARMADA TODA Y EL GOBIERNO.VARGAS VOS ME DIJSITE EN UN SUEÑO, NOS VAMOS EL 15 Y VOLVEMOS EL 15, HOY NO SERA 15 PERO ESE DIA HICIERON UNA BURLA MAS.

NO VOY A PARAR HASTA VER A ESOS RESPONSABLES ARRASTRARSE, NO CREO EN LA JUSTICIA DEL.HOMBRE PORQUE CON PLATA SE TAPA TODO, ESPERO PRONTO LA JUSTICIA DIVINA, YA QUE NO HUBO MILAGRO QUE PAGUEN DIOS MIO QUE PAGUEN