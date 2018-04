Las tablas de SUP desembarcaron en Punta Negra

En San Juan se sigue apostando al turismo aventura y así lo hacen desde Barlovento Zonda, un parador ubicado en la Ruta 12 km 27 en el Dique Punta Negra.

Allí, se puede encontrar kayaks y las novedosas tablas SUP. El SUP (Stand up paddle) es una variante del surf y está causando furor. Su mecanismo es muy sencillo: sólo se debe mantener el equilibrio de pie sobre la tabla de surf mientras se va remando.