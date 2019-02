Le robaron el celular de dentro del changuito del bebé

Paola Salinas publicó el video del momento justo en el que otra mujer le roba el celular a su hermana mientras ambas hacían las compras en un super pocitano.

Todo ocurrió el 29 de enero y según puede verse en el video una señora saca el elemento de dentro del changuito del sobrino de Salinas.

En las imágenes se ve a la mujer que pasa junto al cochecito de bebé y luego se devuelve y extrae algo del changuito para alejarse caminando del lugar.

“Necesito que me ayuden a encontrar a esta mujer que se roba el celular de mi hermana en los gemelos !!! Demos gracias que no se llevo a mi sobrino pero x favor miren bien la cara de la mujer necesito ubicarla! Mi hermana no tiene celu!!!”, aseguró el Salinas.