El 1 de octubre entró en vigencia la Ley Brisa, que contempla un aporte económico a los hijos de víctimas de femicidios. Gracias a ella, se brindaría una reparación de $8.600, el equivalente a una jubilación mínima para los jóvenes de hasta 21 años, y, en el caso de que exista alguna discapacidad, el monto será percibido de por vida.

En cuanto a la autoridad de aplicación, será la Secretaria Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF). Mientras que, la liquidación y pago, estarán a cargo de ANSES.

Marcelo Bartolomé, director de Niñez de la provincia, en diálogo con DIARIO HUARPE, comentó que aún no es determinada en qué forma actuaría la cartera a nivel local, aunque, “seguro hoy o mañana, veremos los detalles, si es algo que corresponde desde la Ley, ahí estaremos aportando lo necesario para la aplicación”.

Anteriormente, los hijos de mujeres que habían muerto en femicidios eran apoyados en aquello que más necesitaban desde la dirección de Niñez. “No estaba previsto un apoyo económico como plantea la Ley, lo que se hace es en función de las necesidades del grupo familiar. Por ejemplo, en un caso, ayudamos a los tíos de niños que se quedaron sin su mamá con equiparles las habitaciones, proveerles cuestiones materiales como camas, heladeras, pañales”, explicó el funcionario. Aunque, aclaró que “si no había una necesidad económica expresa, no había aporte del Estado”.

Afortunadamente, esta parte económica complementará al criterio ya existente. “La reparación es un reconocimiento de ese aspecto, no quita que haya un montón de cosas que necesitan estos chicos, esto viene a complementar un aspecto pero lo otro es fundamental exista o no ley”, sostuvo Bartolomé. Añadió: “Es clave que el acompañamiento terapéutico esté presente y no se sabe ni cuánto tiempo ni cuándo”, por lo que, en algunas ocasiones, la terapia se continúa durante años.

En cuanto al número de chicos y jóvenes que serán beneficiados en la provincia, aún no está claro por lo que se va a realizar un registro para establecer a quienes les corresponderá este dinero. Bartolomé explicó que, el mismo, “se hará en función de la sentencia”.

Un proyecto similar a nivel local

En la provincia, el diputado Andrés Chanampa presentó un proyecto en el que se busca asistir, con una ayuda económica, a los chicos menores de edad y a las personas con discapacidad que sean hijos de víctimas de femicidio. Este dinero, será compatible con otro tipo de subsidio como la Asignación Universal por Hijo o pensión por discapacidad.

En la actualidad, “tiene estado parlamentario y está en comisión”, dijo Chanampa en diálogo con este medio. Aunque, debido a la nueva reglamentación, el diputado hará una modificación para “adherir a la ley nacional.