Todo lo que tenés que saber para ver la lluvia de estrellas en San Juan

Sin dudas, un plan perfecto para el fin de semana es observar una lluvia de estrellas acompañado de alguna persona importante y eso es lo que podrás hacer los próximos días ya que se presentarán las Gemínidas. Esta lluvia comenzó el 5 de diciembre y se extenderá hasta el 19 de dicho mes, aunque, hay días y horarios que son clave para poder observarla en San Juan.

Según informó el director del Observatorio Félix Aguilar, Ricardo Podestá, en diálogo con este medio, “las Gemínidas son las que están en la constelación de Géminis que están ubicadas en la eclíptica por lo que hay que ver hacia el norte”.

Aunque, no solo hay que mirar hacia el norte para poder ver el fenómeno, sino que, hay que tener en cuenta algunos datos. “Tendrán su máximo el 12 y el 14 de diciembre, aparecen en la constelación de Géminis que se observa a las 3 de la mañana hacia el norte a una altura de 30 grados sobre el horizonte, sus dos estrellas brillantes se llaman Castor y Pollux”, explicó Podestá.

Si se pretende ver con un telescopio hay que saber que no es lo más recomendable porque “es algo muy fugaz que hay que ver a simple vista porque con el telescopio no alcanzás a cazarlo ya que no se sabe dónde va a pasar el bólido, hay que tener mucha suerte para verlo”, dijo el especialista.

Podestá recomendó alejarse de la contaminación lumínica para que la vista sea perfecta: “Lo ideal es irse al campo porque con las luces de la ciudad no se va a ver nada o tienen que ser muy brillantes para ser vistas”, sostuvo. “Cualquier lugar del campo que sea totalmente oscuro, que no sea una ruta, un barrio, es perfecto”, añadió. Sobre la tasa de actividad, el director del observatorio destacó que es “de unos 100 a 160 meteoros por hora”.

¿Por qué ocurren las lluvias de estrellas?